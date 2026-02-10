Как доказывают превышение лимита выручки по патенту
ИФНС провела камеральную проверку деклараций и обнаружила, что по патенту доход за год составил почти 70 млн. руб., что является основанием для пересчета налоговых обязательств предпринимателя с 1 июня 2021 года.
Если бы аренда авто и движения по договорам займа не проводились через ККТ магазина, в историю, придуманную предпринимателем, суды бы поверили. И суммы по чекам не совпадали с суммами арендных платежей, но чудесным образом совпадали со стоимостью цветов. А еще арендные платежи за автомобили почему-то превышали стоимость самих транспортных средств и установленный порядок исправления некорректно сформированных кассовых чеков никогда не применялся.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А63-7230/2024 (Ставрополь, март 2025)
