Великое молчание 2026: почему селлеры не назовут истинные причины пожаров на складах Wildberries?

Но почему сам бизнес — те самые селлеры, потерявшие всё, — предпочитает публично не обсуждать реальные причины? В интернете мы видим множество видео с рассказами о том, сколько товара сгорело, чем это чревато для предпринимателя, призывы поддержать, купить, перейти на сайт. А под этими роликами – комментарии…Кто-то язвит, другие спрашивают какого хрена лезли в эту кабалу, а кто-то задаёт более глубокие вопросы, на которые, как правило, автор видео не отвечает.
Давайте разберемся, какие риски заставляют предпринимателей хранить молчание.
Тотальная зависимость от площадки
Wildberries к 2026 году стал фактическим монополистом. Для малого и микро бизнеса это практически единственный реальный канал сбыта. Развивать собственный интернет-магазин через SEO слишком дорого, а торговля на маркетплейсе позволяет экономить на аренде, штате продавцов и зарплате.
Обвинить площадку в хаосе, перегрузке складов или блокировке систем пожаротушения — значит мгновенно получить «черную метку» и пожизненную блокировку личного кабинета. Селлерам проще надеяться на частичные выплаты, чем навсегда лишиться доступа к рынку.
Серый импорт и отсутствие учёта
Пожар — это всегда принудительная инвентаризация и проверка документов. Здесь кроется главный страх: часть сгоревшего товара часто заведена по серым схемам параллельного импорта с занижением таможенной стоимости. Громкое разбирательство заставит налоговые органы поднять архивы за несколько лет. В этом случае к погорельцу придет уже не страховая, а ФНС с проверкой по всей строгости закона.
Системный перегрев модели
Бизнес молчит, потому что сам согласился на правила игры: низкие тарифы на логистику в обмен на игнорирование норм безопасности. Пока была прибыль, все закрывали глаза на условия хранения.
Всплеск предложений от юристов по переезду в льготные регионы и экспресс-курсов «бухгалтер маркетплейса за 2 недели» только усугубил ситуацию: селлеры научились торговать, но не научились управлять рисками.
Юридические риски: от штрафов до тюрьмы
Это самый весомый повод для молчания. Если причины пожара прямо или косвенно затрагивают государственные интересы или текущую геополитическую ситуацию, любая неосторожная версия в СМИ и социальных сетях (ибо публично – это когда не про себя, а вслух и услышал хотя бы один человек) может быть расценена как дискредитация.
Административная ответственность (ст. 20.3.3 КоАП РФ):
наступает за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ или госорганов.
o Штрафы для граждан: до 100 000 рублей.
o Штрафы для руководителей (и ИП): до 300 000 рублей.
o Штрафы для юрлиц: до 1 000 000 рублей.
Уголовная ответственность (ст. 280.3 УК РФ):
если предприниматель уже привлекался по административной статье в течение года, повторное нарушение грозит штрафом до 300 000 рублей или лишением свободы на срок до 5 лет.
Фейки об армии (ст. 207.3 УК РФ):
за распространение заведомо ложной информации о деятельности госорганов или ВС РФ (если версии селлера о причинах ЧП не совпадут с официальными) предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Итог: почему они молчат?
Любое публичное обсуждение причин пожара сегодня — это "минное поле". С одной стороны — риск блокировки со стороны WB, с другой — риск проверки ФНС по импорту, а с третьей — угроза уголовного преследования по статьям о дискредитации.
Для селлера в 2026 году молчание — это единственный способ сохранить остатки бизнеса и личную свободу. Дискредитацией может быть признан любой пост или комментарий, который подрывает авторитет официальных структур или дает альтернативную (негативную) оценку происходящему.
Именно поэтому в видео мы видим только пепел и слезы, но никогда — ответ на вопрос «кто виноват?»
#мспживи
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
Комментарии5
Причина убытков - пожар. Оно сгорело. ФСЁ
Оно что-то мне напоминает, если не права - поправьте
правильная статья и грустная