Великое молчание 2026: почему селлеры не назовут истинные причины пожаров на складах Wildberries?

Итог: почему они молчат?

Любое публичное обсуждение причин пожара сегодня — это "минное поле". С одной стороны — риск блокировки со стороны WB, с другой — риск проверки ФНС по импорту, а с третьей — угроза уголовного преследования по статьям о дискредитации.



Для селлера в 2026 году молчание — это единственный способ сохранить остатки бизнеса и личную свободу. Дискредитацией может быть признан любой пост или комментарий, который подрывает авторитет официальных структур или дает альтернативную (негативную) оценку происходящему.

Именно поэтому в видео мы видим только пепел и слезы, но никогда — ответ на вопрос «кто виноват?»



#мспживи