Как учитывать скидки на маркетплейсах: официальные разъяснения ФНС

Если вы продаете товары через маркетплейс и площадка предоставляет покупателям скидки за ваш счет, а взамен начисляет вам баллы или бонусы для оплаты своих услуг, то правила налогообложения следующие.

1. Налоги платим с цены продажи, а не с цены до скидки

Главный вопрос бизнеса был в том, что считать доходом: полную стоимость товара или ту сумму, которую реально заплатил покупатель со скидкой?



Позиция ФНС: вашим доходом (для УСН, налога на прибыль и НДС) считается сумма, за которую товар был фактически продан покупателю (с учетом скидки).

Пример: вы выставили товар за 1000 руб. С вашего согласия маркетплейс применил скидку, и покупатель заплатил 800 руб. Вы получили от маркетплейса баллы за предоставленную скидку. Ваш доход для налогов — 800 рублей, а не 1000.

2. Баллы - это не доход, а механизм расчета

Позиция ФНС: начисление вам баллов или виртуальных единиц не является вашим натуральным доходом. Вам не нужно платить с них налоги в момент получения. Это просто способ уменьшить стоимость услуг самого маркетплейса в будущем.

3. Услуги маркетплейса считаем по факту оплаты

Когда маркетплейс выставляет вам счет за свои услуги (доставку, хранение, комиссию) и разрешает оплатить до 99% этой суммы накопленными баллами:

Для налогов учитывается только итоговая фактическая стоимость услуг, которую вы реально погасили.

Это упрощает учет: сколько в итоге списали/заплатили по документам после всех скидок, ту сумму и берем в расходы (или уменьшаем на нее базу).



Таким образом, баллы маркетплейса не нужно оценивать в рублях и включать в выручку как внереализационный доход. Если налоговая инспекция при проверке спросит, почему выручка в отчетах меньше, чем цены в каталоге, вы можете ссылаться на это разъяснение - скидка, согласованная с продавцом, законно уменьшает налоговую базу.



💡Для любителей почитать первоисточник: письмо ФНС №СД-35-3/11693@ от 02.09.2026



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