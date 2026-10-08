Битва за налоги: офлайн-ритейл предлагает прижать маркетплейсы

Что предлагают ритейлеры?



1. Ограничить для онлайн-торговли использование УСН и агентских схем, если они помогают уходить от налогов.



2. Перевести ПВЗ на ОСН.



3. Ввести компенсирующий сбор в 5% от оборота выдаваемых товаров для всех ПВЗ.



В чем логика?



В обычном магазине вы платите налоги со всей стоимости товара, а маркетплейсы - только с комиссии (около 30-40% от цены). Кроме того, онлайн-площадки активно работают с ИП, что снижает нагрузку по страховым взносам по сравнению с огромными штатами сетевых магазинов.



💡Для любителей почитать первоисточник здесь



Мне кажется, что государство в лице экономического, финансового антимонопольного блока прошляпило регулирование отрасли. Она заняла так много пространства, столько уже съела, что остановить эту машину уже вряд ли можно какими-то реально действующими инструментами. Повышение налогов для владельцев ПВЗ приведет к их закрытию, запрет на работу по УСН для селлеров - туда же. Гражданам нужны дешевые вещи и он стали доступны благодаря маркетплейсам. Ну и про инфляцию не стоит забывать, поэтому вряд ли сейчас будут предприняты какие-то радикальные шаги, направленные на борьбу с маркетплейсами. Какая разница государству, сколько будет в стране торговых центров или оффлайн-магазинов? Ему нужно не это. Ему нужны налоги и сонное население, чтобы оно не пыталось сопротивляться, и не лезло туда, куда ему не надо, а до осознанного потребления нам далеко ещё. Ещё не время...



#мспживи