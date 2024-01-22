Топ-5 тезисов для предпринимателей о наследстве

Получит долю в компании наследник зависит не только от наличия завещания, но и от устава. У наследника есть имущественные права на долю в ООО, но может не быть корпоративных прав. Этот материал как для наследодателей, так и для наследников, а в конце бонусом анекдот).

1. Если в уставе нет запрета, наследник доли в ООО (бизнеса) автоматически приобретает корпоративные права в связи с открытием наследства.

Однако возможность осуществления этих прав связана с необходимостью принятия наследства и получения свидетельства о праве на наследство.

С целью устранения неопределённости в отношении наследуемой доли, в период между датой открытия наследства и датой выдачи свидетельства о праве на наследство может быть установлено доверительное управление.

2. Если в уставе ООО содержится ограничение на наследование — условие о том, что переход доли к наследникам допускается только с согласия остальных участников общества, то с даты открытия наследства наследник приобретает только имущественные права на долю.

Для получения корпоративных прав (получить статус участника и голосовать на собрании, например) наследник должен получить согласие на переход доли от всех остальных участников общества, для этого наследник должен направить в общество уведомление о том, что он планирует вступить в права участника общества.

При данном варианте наследования наследник получает статус участника с момента получения согласия на переход доли, а не с момента внесения сведений о нём в ЕГРЮЛ.

3. Если получен отказ от других участников — наследник не приобретает прав участника ООО. У него возникает право на получение действительной стоимости доли в уставном капитале или получение ликвидационной квоты.

Размер действительной стоимости доли определяется на основании данных бухгалтерской отчётности общества за последний отчётный период, предшествующий дню смерти участника общества.

При несогласии с размером действительной стоимости доли наследник может обратиться в суд с иском о взыскании действительной стоимости доли.

4. Если наследник принял часть имущества, то он считается собственником всего наследуемого имущества независимо от получения свидетельства только на часть наследства.

Само по себе неосуществление наследником прав по доле в уставном капитале ООО или не обращение в общество с требованием о выплате действительной стоимости доли не является автоматическим основанием для лишения такого наследника доли в уставном капитале ООО.

5. Принимая наследство помним: наследники, принявшие наследство, становятся должниками по обязательствам наследодателя, например, договору займа.

Они несут обязанность исполнить в установленном размере обязательства заемщика из этого договора. Основания и способ принятия наследства значения не имеют, как и то, знали ли наследники об обязательствах наследодателя-заемщика, когда принимали наследство. Ответственность по обязательствам заемщика несут наследники как по закону, так и по завещанию, которые приняли наследство, в том числе совершив действия по его фактическому принятию.

А если наследников несколько — они становятся солидарными должниками. Но каждый из них отвечает в пределах стоимости только того имущества, которое он унаследовал. Наследники несут обязанности заемщика (в частности, по возврату основной суммы долга и уплате процентов на нее) со дня открытия наследства. Но например, проценты по ст. 395 ГК за неисполнение денежного обязательства самими наследниками уже после открытия наследства можно начислять только после истечения срока, необходимого для его принятия.

Ну и в конце не могу не рассказать две забавные, но показательные истории о предприимчивых наследодателях, которые услышала от известного московского нотариуса в рамках закрытого профессионального мероприятия.

История первая: один очень немолодой и финансово обеспеченный человек регулярно приходит к нотариусу с прекрасной молодой девушкой и оформляет завещание на свой большой дом и проч. , реально оформляет и все очень радостные уходят. А через пару дней он возвращается к нотариусу и отменяет завещание, девушка об этом, конечно не знает) Ну, и так, один раз месяц, девушки, соответственно, каждый визит разные)

Помним: завещание можно отменить в любой момент!

История вторая: мужчина, вероятно, с юридическим образованием, регулярно приходит к нотариусу также с прекрасной молодой девушкой и оформляет завещание на 10 миллионов рублей на ее имя, реально оформляет и все опять очень радостные уходят. Но дело в том, что нотариус не проверяет есть ли у наследодателя эти денежные средства, а поскольку девушек с такими завещаниями стало много, можно смело предположить, что ничего они не получат, даже имея на руках не отмененное завещание.

Помним: наличие завещания это еще ничего не значит!

Главный вопрос — что делать предпринимателям?

Оформить завещание;

Зарегистрировать специальные уставы для своих компаний;

Уделить время для наследственного планирования.

Это очень важно, потому что, если этого не сделать, пострадают ваши близкие.