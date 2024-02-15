Как отмена платёжек уменьшила нам нагрузку

Тут, я слышал, депутаты озаботились снижением отчётной нагрузки на малый бизнес.



А какая она - отчётная нагрузка на малый бизнес и что с ней не так?



Напомню, что в рамках борьбы с большим числом платёжек и с чем-то там ещё в последние годы бизнесу напридумывали кучу новых форм и сроков отчётности. Т.е. вышло точно по цитате из Вишневского: "Не надо делать мне как лучше, оставьте мне как хорошо!". Потому что в итоге число сдаваемых в разные госорганы отчётов выросло кратно. КРАТНО!

Мы проанализировали динамику числа сдаваемой отчётности за последние 2 года и свели всё в таблицу на картинке. Причём брали по минимуму, ведь на самом деле отчётности ещё больше (статистику, напр., мы даже считать не стали, потому что статистики много, а психика - одна!).

В среднем число сдаваемой отчётности выросло более чем в 2,5 раза! А по самому, казалось бы, простому режиму налогообложения - в 4 раза!



В общем, уважаемые предприниматели, собственники и руководители бизнеса, если ваш бухгалтер не уходит с работы / плачет ночами / просит прибавку к зарплате - у него на это есть 78 причин (ну или чуть меньше, если вы не ООО на ОСНО).

Картинку можно увеличить: