Как упрощенцы будут платить НДС с 2025? Удобная блок-схема

Все права и обязанности упрощёнцев, связанные с НДС, на одной картинке. Ну почти все.

Решили не ждать принятия закона, ведь министр финансов сказал на ПМЭФ, что проект согласован с бизнесом (кто эти люди?) и будет принят без существенных изменений.

Так что пропускаем отрицание, гнев, торг, депрессию и переходим сразу к стадии принятия: начинаем готовимся к введению НДС.

Для этого сделали простую блок-схему, по которой можно легко представить себе алгоритм действий налогоплательщиков УСН и последствия этих действий в связи с введением для них НДС с 1 января 2025 года.

НДС для упрощёнцев с 2025г.

Да, мы в курсе, что теоретически, если не подал заявление об освобождении, то ещё можно подать заявление о варианте уплаты по ставкам 5-7%. Но сознательно не стали это вставлять в схему, т.к. пока по тексту проекта не понимаем как это практически будет работать, да и усложнять не хотелось.