Какие навыки требуют работодатели от бухгалтеров в 2024 году. 10 самых нужных навыков

Агрегатор онлайн-курсов Skill2Go проанализировал более 1,2 миллиона актуальных вакансий на сайтах по поиску работу и составил «Рейтинг навыков 2024 года», 10 самых часто упоминающихся навыков для бухгалтера.
Бухгалтер — одна из ключевых ролей в бизнесе. Основная задача — учет средств, сколько денег компания заработала и потратила на зарплаты, налоги и прочие выплаты. Разберем топ-10 навыков.
Место
Название навыка
1
Бухгалтерские навыки
2
Знание 1С
3
Знание налогов
4
Ведение отчетности
5
Ведение документации
6
Битрикс
7
Reporting
8
Знание законодательства
9
Организация мероприятий
10
Образованность
Бухгалтерские навыки
Да, это очень широкое понятие, поэтому оно самое популярное. Сюда входят основные навыки, которые указывали в вакансиях, такие как: «Формирование учетных политик», «Знание базовых бухгалтерских проводок», «Знание бухгалтерии», «Расчет и отчетность», «Российские стандарты бухгалтерского учета», «Accounting», «Открытие и закрытие счетов».
Если участники сообщества могут помочь со списком навыков, которые хотелось бы посчитать, приглашаем в комментарии
Знание 1С
Мы объединили разные 1С в одно название «Знание 1С», но если разбирать подробнее, то тут: «1С: Бухгалтерия», «1С: Предприятие», «1C: Зарплата и кадры» и т.д.
Знание налогов
Несмотря на то, что бухгалтер не налоговый консультант, большинство работодателей указывает навык «Знание налогового учета» в приоритете.
Ведение отчетности
В этот навык входит вся отчетность, которую делает бухгалтер. Не только для налоговой или социального фонда, но и других инстанций.
Ведение документации
Также объединили множество навыков и рутинных задач в один навык. Сюда входит: «Аккуратное ведение рабочей документации», «первичный документооборот», «Подготовка договоров», «Акты сверок», «кадровый документооборот», «товарно-транспортные накладные» и другое.
1С-Битрикс
На самом деле этот навык также про 1С, но его пишут раздельно либо в вакансиях включает только его. Это подчеркивает важность данной программы.
Reporting
Тот же навык «Ведение отчетности», но на английском языке. Многие работодатели указали именно такое написание, возможно, это что-то значит.
Знание законодательства
Законодательство постоянно меняется, поэтому нужно быть в тренде. Этого хотят и работодатели от бухгалтера. Здесь скрыто много разных поднавыков, которые можно разделить. Напишите, насколько это нужно?
Сейчас мы считаем все ключевые слова, которые относятся к законам, это: «Знание гражданского законодательства», «Знание земельного законодательства», «Знание корпоративного законодательства», «Знание налогового законодательства».
Организация мероприятий
Самый удивительный результат, который мы обнаружили в этом исследование. Таким образом, мы узнали, что во многих вакансиях бухгалтер занимается эвентами. На самом деле нет. Под этим навыком скрывается «Оформление командировок» и «Проведение тендеров».
Образованность
Работодатели также обращают внимание на образование. Чаще требуется просто высшее образование, но бывают и уточнения, такие как: «Экономика и бухгалтерский учет», «Бухгалтерский учет и аудит» или «Экономика и управление на предприятии».
Начать дискуссию