Какие навыки требуют работодатели от бухгалтеров в 2024 году. 10 самых нужных навыков

Проанализировали вакансии для бухгалтеров и составили 10 самых часто упоминающихся навыков в 2024 году.

Агрегатор онлайн-курсов Skill2Go проанализировал более 1,2 миллиона актуальных вакансий на сайтах по поиску работу и составил «Рейтинг навыков 2024 года», 10 самых часто упоминающихся навыков для бухгалтера.

Бухгалтер — одна из ключевых ролей в бизнесе. Основная задача — учет средств, сколько денег компания заработала и потратила на зарплаты, налоги и прочие выплаты. Разберем топ-10 навыков.

Место Название навыка 1 Бухгалтерские навыки 2 Знание 1С 3 Знание налогов 4 Ведение отчетности 5 Ведение документации 6 Битрикс 7 Reporting 8 Знание законодательства 9 Организация мероприятий 10 Образованность

Бухгалтерские навыки

Да, это очень широкое понятие, поэтому оно самое популярное. Сюда входят основные навыки, которые указывали в вакансиях, такие как: «Формирование учетных политик», «Знание базовых бухгалтерских проводок», «Знание бухгалтерии», «Расчет и отчетность», «Российские стандарты бухгалтерского учета», «Accounting», «Открытие и закрытие счетов».

Если участники сообщества могут помочь со списком навыков, которые хотелось бы посчитать, приглашаем в комментарии

Знание 1С

Мы объединили разные 1С в одно название «Знание 1С», но если разбирать подробнее, то тут: «1С: Бухгалтерия», «1С: Предприятие», «1C: Зарплата и кадры» и т.д.

Знание налогов

Несмотря на то, что бухгалтер не налоговый консультант, большинство работодателей указывает навык «Знание налогового учета» в приоритете.

Ведение отчетности

В этот навык входит вся отчетность, которую делает бухгалтер. Не только для налоговой или социального фонда, но и других инстанций.

Ведение документации

Также объединили множество навыков и рутинных задач в один навык. Сюда входит: «Аккуратное ведение рабочей документации», «первичный документооборот», «Подготовка договоров», «Акты сверок», «кадровый документооборот», «товарно-транспортные накладные» и другое.

1С-Битрикс

На самом деле этот навык также про 1С, но его пишут раздельно либо в вакансиях включает только его. Это подчеркивает важность данной программы.

Reporting

Тот же навык «Ведение отчетности», но на английском языке. Многие работодатели указали именно такое написание, возможно, это что-то значит.

Знание законодательства

Законодательство постоянно меняется, поэтому нужно быть в тренде. Этого хотят и работодатели от бухгалтера. Здесь скрыто много разных поднавыков, которые можно разделить. Напишите, насколько это нужно?

Сейчас мы считаем все ключевые слова, которые относятся к законам, это: «Знание гражданского законодательства», «Знание земельного законодательства», «Знание корпоративного законодательства», «Знание налогового законодательства».

Организация мероприятий

Самый удивительный результат, который мы обнаружили в этом исследование. Таким образом, мы узнали, что во многих вакансиях бухгалтер занимается эвентами. На самом деле нет. Под этим навыком скрывается «Оформление командировок» и «Проведение тендеров».

Образованность

Работодатели также обращают внимание на образование. Чаще требуется просто высшее образование, но бывают и уточнения, такие как: «Экономика и бухгалтерский учет», «Бухгалтерский учет и аудит» или «Экономика и управление на предприятии».