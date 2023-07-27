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Налоговая запросила подтверждение применения УСН, а у вас его нет. Что делать?

На практике много случаев, когда налогоплательщики не могут вспомнить, сдавали ли своевременно уведомление о применении УСН и найти его для предоставления в инспекцию.
15

В случае отсутствия подтверждающих документов, пересчитать свои налоговые обязательства по ОСНО

Судебной практики по данному вопросу много, она очень противоречива.

Налогоплательщик, при отсутствии уведомления сможет доказать свое право на применение УСН, если👇🏼

ЕГРЮЛ/ЕГРИП есть запись о том, что Уведомление о применении УСН предоставлялось в налоговый орган при регистрации компании/ИП в комплекте других документов.

То есть, налоговый орган сам потерял уведомление.

ООО/ИП много лет применяло УСН до того, как налоговый орган сообщил об отсутствии уведомления - сдавал декларации по УСН, отвечал на требования налоговых органов по камеральным проверкам этих деклараций, платил налог по УСН.

В этой ситуации суды склоняются к тому, что налоговый орган был достаточно уведомлен и осведомлен о применении налогоплательщиком УСН, и не имел ничего против (Определение Верховного Суда РФ от 02.07.2019 № 310-ЭС19-1705).

Наоборот, шансов доказать свое право на применение УСН у налогоплательщика мало, если👇🏼

  • В ЕГРЮЛ/ЕГРИП отсутствует упоминание о том, что Уведомление подавалось при регистрации;

  • Налоговый орган при первой камеральной проверке декларации по УСН сразу же обратил внимание на отсутствие уведомления и прислал запрос о его отсутствии (см., например, дело А66-1532/2022),

  • Налоговая инспекция присылала требования по НДС и налогу на прибыль, и налогоплательщик на них отвечал (соглашаясь, тем самым, с тем, что он применяет ОСНО).

На днях мы обнаружили свежее Письмо ФНС от 19.06.2023 N СД-4-3/7638@, в котором налоговая служба подтверждает вывод о том, что если компанией или предпринимателем не было своевременно представлено Уведомление о применении УСН, но налогоплательщик фактически сдавал декларации по УСН, платил авансовые платежи и налог по УСН, а налоговая это проспала🔤

То такая компания или предприниматель считается правомерно применяющим УСН даже в отсутствие своевременно сданного уведомления😉

Сохраните себе это письмо от ФНС👮‍♀

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

15
happy@

happy@

Бухгалтер

16 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип happy@
    happy@

    Налоговая запросила подтверждение применения УСН, а у вас его нет. Что делать?

    На практике много случаев, когда налогоплательщики не могут вспомнить, сдавали ли своевременно уведомление о применении УСН и найти его для предоставления в инспекцию.

    15
    Логотип happy@
    happy@

    На сумму незакрытого подотчета начисляют взносы и НДФЛ

    Любые движения денежных средств в компании должны оформляться. Если сотруднику выделяются целевые деньги, которые он должен был потратить на достижения конкретных задач, данный факт нужно подтвердить документально.

    14
    Логотип ToT
    ToT
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