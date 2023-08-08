Накинули налогов уехавшим из России. Как это повлияет на бизнес

Владимир Путин прислушался к рекомендации Минфина и МИДа и приостановил соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с «недружественными» странами.

Указ Президента от 08.08.2023 № 585 «О приостановлении Российской Федерацией действия отдельных положений международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения» вряд ли сильно ударит по западным компаниям и увеличит доходы бюджета, но заставит платить больше налогов некоторых из уехавших из России и ударит по российскому бизнесу за рубежом.

Детали Владимир Путин во вторник приостановил действия соглашений об избежании двойного налогооблажения (СИДН) с 38 странами, в том числе 24 странами Евросоюза, США, Великобританией и Японией. Весной Минфин вместе с МИД предлагали так ответить странам , «которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры». Всего Россия имеет подобные соглашения с 84 странами мира.

Придется ли платить больше налогов россиянам, получающим доход за границей?

По налоговому кодексу РФ место уплаты налога определяется налоговым резидентством. Если физлица стали налоговыми резидентами другой страны, они не облагаются налогами по второму разу в России и отмена СИДН на это не повлияет, объяснял «Агентству» управляющий партнер юридической фирмы «Дювернуа Лигал» Егор Носков.

Как это повлияет на уехавших россиян, зарабатывающих в России

Сейчас благодаря СИДН в других странах они могут претендовать на освобождение от налога или его зачет. Если не будет СИДН, другие страны могут облагать налогами эти доходы и людям, возможно, придется дважды платить налоги с одного дохода, но все зависит от конкретной юрисдикции, объяснял «Агентству» партнер юридической компании Taxology Алексей Артюх.

Как это повлияет на бизнес

Пострадать от приостановки СИДН может также российский бизнес, писал в марте «Коммерсант» со ссылкой на экспертов. Особенно уязвимы группы, которые сейчас занимаются перестройкой своего зарубежного бизнеса, уточняла газета. Сделать это не просто, поскольку регистраторы не регистрируют переход права собственности, а нотариусы не заверяют сделки. Для таких компаний налоговая нагрузка может вырасти на 15–40%, полагали эксперты, опрошенные газетой. Влияния на международный бизнес приостановка соглашений не окажет, потому что «в существенной мере он ушел из России или не имеет возможности получать из нее регулярные доходы», уточнял «Коммерсант».

Что получит бюджет

Отмена СИДН не приведет к значимому росту налоговых доходов, за исключением разового пика в начале по ранее запланированным выплатам, считает Артюх.