🔥УСН-2025. Что хотят изменить?

Планируют увеличить максимальный доход для УСН до 450 млн руб. и отменить повышенные ставки (п. п. 54 и 56 ст. 2 Проекта N 639663-8).

Перейти на УСН будет можно, если доходы за 9 месяцев прошлого года не превысят 337,5 млн руб., средняя численность работников - 130 человек и остаточная стоимость ОС - 200 млн руб. (п. 53 ст. 2 Проекта N 639663-8).

Упрощенцы становятся плательщиками НДС и по умолчанию платят налог по обычным ставкам и применяют вычеты. Но при доходах до 60 млн руб. можно будет получать освобождение, от 60 до 250 млн руб. платить НДС по ставке 5%, а свыше 250 млн. руб. - по ставке 7%.