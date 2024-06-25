Когда требование о представлении пояснений НЕЗАКОННО

Опять стали массово рассылать требования о представлении пояснений в связи с камеральной проверкой РСВ и несоответствия уровня заработной платы федеральному МРОТ, региональному МРОТ или среднеотраслевой зарплате (нужное подчеркнуть).

Даже если у одного из сотни сотрудников она ниже (вдруг он на 0,25 ставки РЕАЛЬНО работает) вам обязательно пришлют любовное послание.

Идентификатор требования - в первых двух строчках ссылка на ст. 88 НК РФ. Далее смотрим дату на требовании и дату, когда вам ИФНС выслало данное требование.

Утренний пример - Дата на требовании о представлении пояснений 25.04.2024 (последний срок КНП РСВ за 2023 год), а прислали 25.06.2024 г.

Вот такое требование незаконно и можно на него не отвечать – смотри п. 27 Пленума ВАС №57 от 30.07.2013г.

❗️Еще раз - неважно какая дата стоит на требовании, важно когда его отправили!

Что делать с незаконным требованием.

Почитаем внимательно.

В нашем случае указана причина: возможно занижена налоговая база у сотрудников, чья заработная плата меньше федерального МРОТ и перечислены ФИО.

Так вот, уважаемые коллеги, мы приняли решение направить пояснения на данное требование и четко указали, что данные два сотрудника работают на 0,25 ставки по совместительству у нас.

Почему так?

Да потому что величина зарплаты сегодня, чтобы не вызывать вопросы у фискалов должна быть выше федерального МРОТ, регионального и болтаться где-то посередине между региональным и среднеотраслевым.

Но в конце ответа ссылочку на 57 Пленум указали….