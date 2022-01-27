Недавно один из клиентов попросил рассказать о налогах в Кыргызии и я вспомнил, что хотел написать о них здесь тоже. Фокус на физ. лицах, получивших гражданство Кыргызии, но не живущих там постоянно.

Конечно, это просто общая информация, для конкретной консультации нужно обращаться к специалисту.

Статус налогового резидента для физических лиц определяется следующим образом:

1. Основной критерий резидентства

Физическое лицо признается налоговым резидентом Кыргызии, если оно находится на территории Кыргызии в течение 183 и более дней в течение любого периода из 12 месяцев, следующих подряд и завершающихся в текущем году.

2. Влияние гражданства

Граждане Кыргызии, независимо от того, являются они налоговыми резидентами или нет по п.1, обязаны уплачивать подоходный налог в отношении общемировых доходов.

3. Соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН)

В случае, когда по законодательству Кыргызии и другого государства физическое лицо признается налоговым резидентом, критерии для определения резидентства включают расположение центра жизненных интересов, наличие постоянного жилья и гражданство.

Получается, что держатели кыргызского паспорта обязаны платить налоги в Кыргызии вне зависимости живут они там или нет. Однако, если они резиденты в другой стране с СОИДН с Киргизией, можно получить освобождение.

Если они резиденты в стране без СОИДН, но платят налоги в этой стране, они освобождаются от уплаты Кыргызского налога в отношении таких доходов.

Если они не платят налоги вне Кыргызии, то их доходы подлежат обложению подоходным налогом в Кыргызии по ставке 10%.

Механизмы получения данных о доходах: