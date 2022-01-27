О налогах в Кыргызии

Конечно, это просто общая информация, для конкретной консультации нужно обращаться к специалисту.
Статус налогового резидента для физических лиц определяется следующим образом:
1. Основной критерий резидентства
Физическое лицо признается налоговым резидентом Кыргызии, если оно находится на территории Кыргызии в течение 183 и более дней в течение любого периода из 12 месяцев, следующих подряд и завершающихся в текущем году.
2. Влияние гражданства
Граждане Кыргызии, независимо от того, являются они налоговыми резидентами или нет по п.1, обязаны уплачивать подоходный налог в отношении общемировых доходов.
3. Соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН)
В случае, когда по законодательству Кыргызии и другого государства физическое лицо признается налоговым резидентом, критерии для определения резидентства включают расположение центра жизненных интересов, наличие постоянного жилья и гражданство.
Получается, что держатели кыргызского паспорта обязаны платить налоги в Кыргызии вне зависимости живут они там или нет. Однако, если они резиденты в другой стране с СОИДН с Киргизией, можно получить освобождение.
Если они резиденты в стране без СОИДН, но платят налоги в этой стране, они освобождаются от уплаты Кыргызского налога в отношении таких доходов.
Если они не платят налоги вне Кыргызии, то их доходы подлежат обложению подоходным налогом в Кыргызии по ставке 10%.
Механизмы получения данных о доходах:
Граждане Кыргызии, не подавшие налоговую декларацию, не могут получить сертификат резидентства.
Ответственность за неподачу декларации включает налоговые санкции, административные и уголовные штрафы.
В Кыргызии нет автоматического обмена налоговой информацией с другими странами и требований по уведомлению о наличии иностранных счетов.
Технически налоговые органы Кыргызии не имеют действенных механизмов для отслеживания этих доходов, полученных вне Кыргызии.
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