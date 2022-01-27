Госдума рассмотрит поправки, позволяющие накладывать арест на имущество релокантов

Авторы законопроекта предложили привлекать к административной ответственности россиян, уехавших из страны, иностранных граждан и компании, а также лиц без гражданства.

На сайте Госдумы появился текст поправок к Кодексу об административных правонарушениях касающуюся переехавших россиян. Его внес Госсовет Татарстана и депутат Госдумы Айрат Фаррахов поправки предлагают преследовать россиян, уехавших из страны, за правонарушения, «направленные против интересов Российской Федерации».

Авторы законопроекта предложили привлекать к административной ответственности россиян, уехавших из страны, иностранных граждан и компании, а также лиц без гражданства, «если указанное административное правонарушение направлено против интересов РФ». В новой статье 24.8. предлагается уведомлять правонарушителей о составленном протоколе через их законных представителей, а также по электронной почте и телефону, если они доступны в отрытом доступе.

На россиян, уехавших из страны, будут распространяться положения статей, предусматривающих изъятие вещей и документов, арест имущества, транспортных средств и других предметов, а также временный запрет деятельности.

К кому хотят применять такие меры?

возбуждение ненависти либо вражды (статья 20.3.1 КоАП)

призывы к нарушению территориальной целостности России (статья 20.3.2 КоАП) "дискредитация" армии (статья 20.3.3 КоАП);

призывы к введению санкций (статья 20.3.4 КоАП);

злоупотребление свободой массовой информации (части 9–11 статьи 13.15 КоАП);

оскорбление президента, чиновников и государственных символов (части 3–5 статьи 20.1 КоАП).

По сути депутаты хотят запугать тех, у кого еще остались связи и имущество в России и вынудить россиян даже за границей цензурировать себя при общении в социальных сетях. Однако кардинально нового ничего не появится, просто фактически с помощью поправок правительство хочет узаконить то, что уже итак де факто происходило.

Уже сейчас судам все равно, где находится «правонарушитель» — они штрафуют всех подряд, несмотря на сомнительную законность происходящего. Кроме того, российские следователи могут возбуждать уголовные и административные дела в отношении людей с любым гражданством вне зависимости от того, где они находятся.

То же самое и с арестом имущества – в рамках обеспечения судебных исков приставы могут накладывать на арест имущество, где бы оно не находилось. Арест будут накладывать в рамках обеспечительной меры, не на все имущество, а на требуемую самму в случае штрафных санкций.

Плохие новости, хоть нельзя сказать, что сейчас таких дел прямо тысячи, не стесняющихся в выражениях релокантов гораздо больше. Но кто знает, как маховик запустится дальше. Можно посоветовать удалить аккаунты VK у кого они каким-то чудом остались, а также быть бдительными, если вы ведете телеграм или ютуб-блог. Именно по этим ресурсам «правоохранители» в первую очередь ищут, чем поживиться, и уголовная практика это подтверждает.