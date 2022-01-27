Налоговая реформа 2025. Дайджест для бухгалтеров малого бизнеса за 28 октября - 3 ноября 2024

Налоговая реформа в 2025 году вносит существенные изменения для УСН, НДФЛ и ПСН. Отмена индексации лимитов и новые правила для упрощенцев, пересмотр вычетов на долгосрочные сбережения, актуализация форм деклараций — это только часть нововведений. Теперь упрощенцы могут не выставлять счета-фактуры, а при нарушении лимитов слетают с УСН с месяца нарушения. Также, впервые на всех регионах России будет внедрен АУСН, а МРОТ увеличится до 22 440 руб. Узнайте, как подготовиться к новым требованиям и избежать налоговых рисков

НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА

Налоговая реформа продолжается: изменения по УСН и др.

*закон Новый закон предусматривает целый ряд важных поправок по УСН: индексации УСН-лимитов не будет, коэффициент-дефлятор на 2025 г. равен 1;

упрощенцы, освобожденные от НДС, смогут не выставлять счета-фактуры;

при переезде в льготный УСН-регион придется 3 года быть на прежней ставке;

при нарушении лимитов с УСН слетают с месяца (а не квартала) нарушения;

в 2025 году можно принять к вычету НДС по товарам (работам, услугам), не использованным в 2024 году при УСН «доходы»;

в расходах по налогам туристический налог учитываться не будет.

С 2025 года АУСН распространят на все регионы России, принявшие законы об АУСН.

Еще одна важная поправка: ИП на ПСН (или ПСН+УСН), заработавший в 2024 году более 60 млн, не сможет снова начать применять ПСН с 2025 года.

НДФЛ

Декларацию 3-НДФЛ за 2024 год сдаем по новой форме

*приказ ФНС ФНС утвердила новую форму налоговой декларации по НДФЛ. В бланке учтены изменения в налоговом законодательстве. Например: новые положения, которые расширяют состав налоговых вычетов на долгосрочные сбережения.

УСН

Декларацию по УСН за 2024 год нужно сдавать по новой форме

*приказ ФНС ФНС утвердила новую форму налоговой декларации для упрощенцев. Необходимость в новом бланке возникла в связи с недавними масштабными поправками в законодательстве об УСН. Также в новую форму декларации включили Раздел 4 «Расчет суммы расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, уменьшающей сумму исчисленного за налоговый (отчетный) период налога (авансового платежа по налогу)».

Лимит по выручке в 337,5 млн при переходе на УСН ИП не касается

*информация УФНС На семинаре для налогоплательщиков (45,5 минута семинара) налоговая напоминает: основные ограничения для перехода с ОСНО на УСН для организаций и ИП различаются. Чтобы компании перейти с 01.01.2025 на УСН, ее доходы за 9 месяцев 2024 года не должны превышать 337,5 млн руб. Но это условие должны соблюдать только организации. На ИП оно не распространяется.

Книгу продаж подкорректировали под упрощенцев

*постановление Правительства Правительство РФ внесло изменения в форму книги продаж, а также в правила заполнения книг покупок и продаж. Основная причина поправок - введение НДС для упрощенцев. В книге продаж можно будет отражать пониженные ставки НДС для упрощенцев - 5% и 7%.

САМОЗАНЯТЫЙ

Доходы самозанятого от выдачи займа не подпадают под НПД

*определение Верховного суда Продолжаем следить за судьбой дела, которое мы уже рассматривали в предыдущих дайджестах. Верховный суд РФ указал, что спецрежим для самозанятых при выдаче займов применять нельзя. Ситуация. Между компанией и ее гендиректором был заключен договор займа. По доходам в виде процентов по займу директор применял НПД. Позиция налоговой. Инспекторы доначислили НДФЛ по ставке 13% и штрафы за невыполнение обязанностей налогового агента. Позиция судей. Бывают доходы активные (доходы от реализации) и пассивные (проценты по займу). По пассивным доходам НПД применять нельзя.

ВЗНОСЫ

При премировании работников акциями нужно платить страховые взносы

*письмо Минфина Если вместо денежной премии по программе мотивации сотрудникам вручают акции, возникает обязанность начислить страховые взносы. Дело в том, что выплаты в натуральной форме в рамках мотивации сотрудников не поименованы в перечне не облагаемых страховыми взносами сумм (ст. 422 НК). База для начисления взносов - стоимость переданных акций.

КАДРЫ

Повышен размер МРОТ

*закон С 1 января 2025 года МРОТ составит 22 440 руб. Этот показатель нужно применять при расчете минимальной зарплаты, а иногда - при расчете больничных и декретных. Есть и еще одно применение МРОТ. НК устанавливает пониженный тариф страховых взносов 15% для малого и среднего бизнеса. В 2024 году тариф применяют не к полной выплате в пользу работника, а лишь в отношении выплат, превышающих МРОТ. В 2025 году этот лимит меняется на 1,5 МРОТ.

В настоящее время вести лицевые счета работников не нужно

*консультация онлайнинспекции.рф Лицевые счета работника по форме Т-54 или Т-54а вести не обязательно. Обычно сведения, которые заносятся в лицевой счет, ведутся не на бумаге, а в программе. Информации в программе вполне достаточно.

У работника может быть две трудовые книжки

*консультация онлайнинспекции.рф Теоретически работник не может иметь два основных места работы и две трудовые книжки. Однако никаких штрафов ни для работодателя, ни для работника за то, что последний имеет две трудовые книжки, закон не устанавливает. Если по двум трудовым книжкам сотрудник работает одновременно, получается, что оба места работы для него основные.

КОНТРОЛЬ

Обновлена форма декларации по налогу на имущество организаций

*приказ ФНС Декларацию по налогу на имущество организаций за 2024 год нужно сдать по обновленной форме. В бланке отражены недавние изменения в нормативке, которые по большей части носят общий характер. Например: все чаще при сдаче отчетности приходится использовать МЧД. В новом бланке предписано при ссылке на электронную доверенность указать GUID МЧД.

ФНС публикует перечень спецрежимников

*информация ФНС Налоговая публикует новый набор открытых данных «Сведения о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками (ИП)», который будет обновляться ежемесячно. Использовать сведения можно как для самопроверки, так и для проверки контрагентов. Правда, скачать их можно только в формате .xml. То есть лучше, если есть возможность загрузить данные в информационные системы. Еще один вариант для самопроверки - запросить выписку о применяемом спецрежиме через личный кабинет налогоплательщика (меню Профиль - Мои системы налогообложения - Получить выписку по спец режимам - запросить выписку). Выписка придет в формате pdf c ЭЦП.

ФНС утвердил формы документов для “легкой жалобы”