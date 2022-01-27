В каких случаях есть обязанность подать уведомление о КИК в 2025 году и в каких случаях нет обязанности подать уведомление о КИК в 2025 году

Это актуально, если у вас есть иностранные компании.

В каких случаях есть обязанность подать уведомление о КИК в 2025 году

— По состоянию на 31 декабря 2024 года вы - налоговый резидент РФ. Иными словами, вы гражданин РФ или иностранный гражданин, который прожил в РФ 183 дня или больше за период с 01 января по 31 декабря 2024 года.

— На 31 декабря 2024 года доля вашего прямого или косвенного участия в иностранной компании свыше 25 процентов.

— На 31 декабря 2024 года доля вашего прямого или косвенного участия в иностранной компании свыше 10 процентов, но налоговые резиденты РФ владеют свыше 50 процентов в этой иностранной компании.

— Если вы купили долю в иностранной компании в 2024 году, а предыдущие участники этой компании не распределили себе дивиденды.

— Вы - директор компании и имеете право влиять на распределение прибыли.

— Вы - учредитель траста, фонда, товарищества или партнерства.

Если участие в иностранной компании осуществляет российская компания, которая принадлежит физическим лицам - налоговым резидентам РФ, то уведомление о КИК подается и российской компанией на основании прямого участия и физическими лицами на основании косвенного участия.

Уведомление о КИК подается независимо от того, есть ли прибыль в компании или нет. Еще уведомление о КИК подается независимо от того, открыт ли у такой компании банковский счет или нет.

В каких случаях нет обязанности подавать уведомление о КИК в 2025 году

— По состоянию на 31 декабря 2024 года вы - не налоговый резидент РФ. Иными словами, вы гражданин РФ или иностранный гражданин, который не прожил в РФ 183 дня или больше за период с 01 января по 31 декабря 2024 года.

— Если вы продали или ликвидировали иностранную компанию до 31 декабря 2024 года и не выплачивали себе дивиденды в 2024 году.

— Если вы продали долю в иностранной компании до 31 декабря 2024 года таким образом, что ваша доля стала менее 25 процентов или менее 10 процентов (при доле владения всеми налоговыми резидентами РФ в размере более 50 процентов) и при этом вы не выплачивали себе дивиденды в 2024 году.