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Выборы прошли, реальные законопроекты начали вырисовываться

В этом посте хочу разобрать налоговые инициативы, которые сейчас активно мелькают в инфополе - насколько они реальны.

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1. Законопроект о возврате НДС-лимита в 60 млн - никуда пока не двинулся

В Госдуму внесен законопроект об отмене некоторых положений налоговой реформы. Основную ставку НДС предлагают снизить с 22% до 20%, УСН-лимит в 60 млн, позволяющий не платить НДС, вернуть. Минфин сообщил, что это предложение не поддерживает. Серьезно к нему я бы не относилась, депутаты хотели набрать очков перед выборами.

2. Увеличение ставок НДФЛ по процентам по вкладам, с продажи имущества - предложение опубликовано на сайте Минфина.

В целях унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13-22% в основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить «пассивные» доходы:

– по дивидендам и от другого долевого участия
- по процентам от вкладов
- по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами
- от продажи имущества и реализации долей участия
- по договорам страхования и дарения.

Сейчас «пассивные» доходы облагаются по ставкам 13-15%. Это скорее всего станет реальностью с 2027 года.

В этом же пакете предложений:

🔹 увеличение НДС до 22% на приобретённые онлайн иностранные товары
🔹 введение таможенного сбора — 100 рублей за покупки до 200 евро из-за рубежа.

3. Поступило предложение увеличить налог для самозанятых до 13%. Идею озвучил зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.

Не похоже на правду. 13 процентов НДФЛ с разницы доходы-расходы, 6 процентов НПД с доходов. Бессмысленно делать им хуже, чем по НДФЛ. Кроме того, Епишин не предлагал просто «увеличить налог для самозанятых до 13%» вообще. Он говорил о части самозанятых — прежде всего водителях и курьерах, которые фактически работают полный день на юридические лица.

Коллеги, обсудим поправки? А вы что ждете от налоговой реформы-2027?

Дефицит бюджета, напомню, сейчас в районе 7 трлн. На 2027й запланирован дефицит 2 процента, так что пока поправки анонсированные не соответствуют этому плану.

Скорее всего, самое интересное нас ждет впереди.

Дата публикации: 29.09.2026, 23:26

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happy@

Бухгалтер

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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redgora
Оптимизация налогообложения

«Разрешено законом. Вменено налоговой» «ЗПИФ и статья 54.1: вправе ли бизнес выбирать более выгодную модель?

Законность инструмента не оправдывает фиктивные операции.

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