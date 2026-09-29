Выборы прошли, реальные законопроекты начали вырисовываться

1. Законопроект о возврате НДС-лимита в 60 млн - никуда пока не двинулся



В Госдуму внесен законопроект об отмене некоторых положений налоговой реформы. Основную ставку НДС предлагают снизить с 22% до 20%, УСН-лимит в 60 млн, позволяющий не платить НДС, вернуть. Минфин сообщил, что это предложение не поддерживает. Серьезно к нему я бы не относилась, депутаты хотели набрать очков перед выборами.



2. Увеличение ставок НДФЛ по процентам по вкладам, с продажи имущества - предложение опубликовано на сайте Минфина.



В целях унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13-22% в основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить «пассивные» доходы:



– по дивидендам и от другого долевого участия

- по процентам от вкладов

- по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами

- от продажи имущества и реализации долей участия

- по договорам страхования и дарения.



Сейчас «пассивные» доходы облагаются по ставкам 13-15%. Это скорее всего станет реальностью с 2027 года.



В этом же пакете предложений:



🔹 увеличение НДС до 22% на приобретённые онлайн иностранные товары

🔹 введение таможенного сбора — 100 рублей за покупки до 200 евро из-за рубежа.



3. Поступило предложение увеличить налог для самозанятых до 13%. Идею озвучил зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.



Не похоже на правду. 13 процентов НДФЛ с разницы доходы-расходы, 6 процентов НПД с доходов. Бессмысленно делать им хуже, чем по НДФЛ. Кроме того, Епишин не предлагал просто «увеличить налог для самозанятых до 13%» вообще. Он говорил о части самозанятых — прежде всего водителях и курьерах, которые фактически работают полный день на юридические лица.



Коллеги, обсудим поправки? А вы что ждете от налоговой реформы-2027?



Дефицит бюджета, напомню, сейчас в районе 7 трлн. На 2027й запланирован дефицит 2 процента, так что пока поправки анонсированные не соответствуют этому плану.



Скорее всего, самое интересное нас ждет впереди.