«Разрешено законом. Вменено налоговой» «ЗПИФ и статья 54.1: вправе ли бизнес выбирать более выгодную модель?

ЗПИФ и статья 54.1 НК РФ: можно ли поставить в вину использование закона?

В найденной открытой практике дел о ЗПИФ и налоговых злоупотреблениях немного. Поэтому особенно важно, чтобы отдельные решения не превращались в презумпцию: если бизнес использует фонд и экономит на налогах, значит, действует неправомерно.

ЗПИФ — предусмотренная законом форма инвестирования без образования юридического лица. Согласно статье 10 Закона № 156-ФЗ, это обособленный имущественный комплекс. Сам фонд не является плательщиком налога на прибыль организаций. Такое положение следует из законодательной конструкции, а не возникает в результате нарушения. При получении доходов пайщиками налоговые обязательства могут возникать уже у них.

Показательно дело застройщика «Голос.Девелопмент» и ЗПИФ «Экспонента» № А76-35948/2022. Инспекция посчитала, что передача квартир фонду по инвестиционной цене с последующей продажей дороже искусственно уменьшала доходы застройщика.

Суды поддержали эту квалификацию, установив формальность инвестиционных договоров, корректировку количества квартир, невостребованную задолженность и возвращение средств застройщику для финансирования новых объектов.

Однако, на мой взгляд, за конкретными обстоятельствами остаётся главный вопрос: почему застройщик не вправе сначала продавать квартиры напрямую, а затем изменить модель и осуществлять реальные операции через ЗПИФ?

Пункт 3 статьи 54.1 НК РФ прямо запрещает считать возможность достичь того же результата через другие сделки самостоятельным основанием для доначисления. Следовательно, аргумента «при прямой продаже налог был бы больше» недостаточно.

Само учреждение фонда ещё не доказывает деловую цель. Но аккумулирование капитала, управление активами и реинвестирование прибыли способны её составлять. Направление денег в новые проекты требует оценки их реального использования. Оно само по себе не означает отсутствия инвестиционного смысла.

В деле «Экспоненты» пайщик получал доход, с выплат уплачивался НДФЛ. Суд учёл этот налог при реконструкции. В итоге доначисление налога на прибыль в размере 14,49 млн рублей отменено, хотя вывод об искусственном перераспределении доходов сохранился — постановление АС Уральского округа от 11.03.2025.

Если поставить предпринимателю в вину сам выбор предусмотренной государством конструкции, возникает опасная логика. Следуя ей, можно упрекнуть и физическое лицо в использовании законной льготы по НДФЛ — например, освобождения дохода от продажи квартиры после пяти лет владения: без неё бюджет получил бы больше. Это аналогия, но она показывает проблему подмены доказанного злоупотребления самим фактом налоговой экономии.

Законность инструмента не оправдывает фиктивные операции. Однако и статья 54.1 не должна превращать предусмотренные законом возможности в основание для наказания за их добросовестное использование.

Дмитрий Итальянкин