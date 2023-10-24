🔥ФНС утвердила новую форму пояснительной записки по имущественным налогам

ФНС разработала форму пояснений от организации (ее обособленного подразделения) в связи с полученным сообщением об исчисленных налоговым органом суммах транспортного, земельного налогов и налога на имущество организаций, а также порядок ее заполнения и формат представления в электронной форме. Она начнет применяться с 1 января 2024 года.

ФНС разработала форму пояснений налогоплательщика приказ ФНС от 28 августа 2023 г. № ЕД-7-21/577@. Она начнет применяться с 1 января 2024 года.

Напомним, что такие пояснения компания подает в случае несогласия с суммой начисленного в сообщении налога к уплате.

К ним могут быть приложены документы, подтверждающие правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налога, обоснованность применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот или наличие правовых оснований для освобождения от уплаты налога. Направить пояснения нужно в течение 20 дней со дня получения сообщения об исчисленной сумме налога (п. 6 ст. 363 НК).

Вместе с тем, как ранее поясняла налоговая служба, по ее мнению этот срок не является пресекательным, то есть и по истечении 20 дней налоговый орган обязан будет рассмотреть полученные пояснения или документы и при наличии правовых оснований произвести перерасчет исчисленной в сообщении суммы налога в рамках общего порядка взаимодействия с налогоплательщиками (письмо ФНС от 6 июня 2019 г. № БС-4-21/10959@).