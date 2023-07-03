Образец пояснений о правомерном переходе на ОСНО. Какое пояснение устроит налоговиков?

Организация не сдала уведомления о переходе с УСН на ОСНО, но долгое время сдавало налоговую отчетность по системе ОСНО. Для вашего удобства публикую образец пояснений о правомерном переходе.

Начальнику ИФНС России

__________________________

от ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ __________ ИНН/КПП

ОТВЕТ

на требование о представлении пояснений

В ответ на требование № _____ от ________ о представлении пояснений сообщаем, что вычеты по НДС заявлены правомерно, так как ООО ________ с 2021 года применяет систему налогообложения ОСНО.

Судебная коллегия ВС РФ по экономическим спорам в Определении № 310-ЭС19-1705 от 29 мая 2019 г., исходя из конституционных норм, определяющих соотношение прав и обязанностей налоговых органов при осуществлении налогового контроля, указала на следующее.

При возникновении спора, связанного с соблюдением хозяйствующим субъектом процедуры начала применения указанного налогового режима, следует учитывать не только действия налогоплательщика, но и поведение налогового органа, связанное с обеспечением реализации прав и законных интересов налогоплательщика, соразмерность и своевременность принимаемых налоговым органом мер.

Налоговые органы, обладающие сведениями о нарушении процедуры начала применения налогового режима хозяйствующим субъектом, обязаны своевременно осуществлять налоговый контроль и принимать меры в отношении состоящего на учете налогоплательщика. В частности, требовать представления налоговой отчетности по установленной форме в отношении тех налогов, которые налогоплательщик обязан уплачивать (п. 2 ст. 22, пп. 1 и 5 п. 1 ст. 31, п. 2 ст. 32 НК). А при неисполнении этих требований — приостанавливать операции налогоплательщика по счетам в банках.

Несмотря на это, инспекция на протяжении всего периода времени:

не требовала от налогоплательщика представления отчетности по УСНО и в течение периода 2021 — 2023 г.г. не направляла ему сообщение о несоответствии требованиям применения ОСНО;

без каких-либо возражений продолжала принимать декларации по ОСНО и администрировать данный режим налогообложения, констатируя тем самым отсутствие нарушений налогового законодательства со стороны компании.

Действия инспекции по переводу общества на УСН за 2021 — 2023 годы по причине неподачи уведомления о применении ОСНО:

являются формальными;

режим ОСНО не вызвал реакции со стороны инспекции в разумные сроки;

режим ОСНО не привел к неполноте уплаты налогов либо затруднениям в налоговом администрировании.

Ранее аналогичный подход (о том, что декларация по УСНО является приемлемой альтернативой уведомлению по форме 26.2-1) был сформирован в отношении правомерности применения УСНО вновь созданными субъектами предпринимательства (п. 1 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства).

Из правовой позиции, изложенной в Определении ВС РФ № 310-ЭС19-1705, можно сделать следующий вывод: если налоговый орган в разумные сроки не отреагирует должным образом на неправомерные действия (допущенные ошибки) налогоплательщика при наличии возможности увидеть их вовремя, такие действия (ошибки) могут быть прощены налогоплательщику-нарушителю.

Практика арбитражных судов подтверждает данные выводы (например, постановления АС Западно-Сибирского округа от 03.05.2023 по делу № А70-15501/2022, Уральского округа от 20.09.2021 по делу № А76-5003/2021, Волго-Вятского округа от 12.12.2017 по делу № А82-1986/2017 и др.):

переход на УСН или с УСН на другой налоговый режим происходит добровольно;

правомерность применения УСН определяется не уведомлениями налоговиков, а фактическим ведением деятельности в соответствии с выбранным режимом налогообложения с начала налогового периода.

Данные выводы подтверждаются в т.ч. Письмом Федеральной налоговой службы от 19 июня 2023 г. № СД-4-3/7638@ «О направлении информации».

Таким образом, если налогоплательщик с начала налогового периода вел бухгалтерский и налоговый учет, оформлял первичные документы и предоставлял декларации, как того требует ОСНО, плательщик находился на ОСНО. Несмотря на то, что не подал в ИФНС уведомление о переходе на ОСНО с УСН.

Дата

М.П.

Подпись