История с аннулированными декларациями продолжается. Каков алгоритм действий

Многие помнят историю, когда за налогоплательщика «неустановленные лица» сдавали нулевые декларации по НДС, а декларации налогоплательщика, соответственно, аннулировались. Эта история трансформировалась, и теперь уже нулевые декларации не сдаются, а декларации налогоплательщика аннулируются.

Многие помнят историю, когда за налогоплательщика «неустановленные лица» сдавали нулевые декларации по НДС, а декларации налогоплательщика, соответственно, аннулировались. Эта история трансформировалась, и теперь уже нулевые декларации не сдаются, а декларации налогоплательщика аннулируются, например, на основании служебной записки налоговиков, под надуманным предлогом.

В связи с этим, напоминаю алгоритм действия в таких случаях:

На основании п. 198 Административного Регламента ФНС установленного приказом ФНС от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@ составляете жалобу на действия налоговиков, и отправляете жалобу через свою ИФНС в два адреса, непосредственно, в ИФНС, и УФНС:

Сообщаете, что декларацию Ваша компания сдала такого-то числа, что подтверждается (указываете входящие регистрационные данные). Сообщаете, что других деклараций Вами не подавалось. К письму приложить копию электронной декларации. Указываете способ получения решения по жалобе: на бумажном носителе, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Образец такой жалобы, когда причина аннулирования налоговой декларации известна.

Образец 1:

В УФНС ______________

от ООО

ИНН/КПП

Жалоба

на действия сотрудников ИФНС

"__"________ 20__ г. и ____________ нами были представлены налоговые декларации по НДС, которые налоговый орган посчитал непредставленными, на основании того факта, что Генеральный директор отсутствовал в РФ.

На основании п. 4.1 ст. 80 НК РФ, налоговая декларация (расчет) считается непредставленной, если при проведении камеральной налоговой проверки на основе такой налоговой декларации (расчета), если в ходе проведения мероприятий налогового контроля установлен факт подписания налоговой декларации (расчета) неуполномоченным лицом.

В данном случае, факт отсутствия меня в Москве не свидетельствует о подписании налоговой декларации неустановленным лицом. Так как декларация подписывалась мной на удаленном доступе, при помощи электронной цифровой подписи.

Как свидетельствует правоприменительная практика, использование гостевого Wi-Fi: все совпадающие адреса, являются публичными (внешними) и локальными (внутренними), использовались для выхода в сеть Интернет, и не принадлежат стационарным компьютерам с наличием гостевого Wi-Fi открытом для арендаторов и посетителей (Постановление АС Уральского округа от 11.06.2020 г. по делу А71-2363/2019).

На основании п. 198 Административного Регламента ФНС, установленного приказом ФНС от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@, сообщаю:

1. Налоговые декларации наша компания сдала ___________________, что подтверждается (указываете входящие регистрационные данные).

2. Других деклараций мною не подавалось.

Считаю, что действия инспектора по непринятию налоговых деклараций по НДС противоречат действующему законодательству Российской Федерации, как по сути (нет такого основания для непринятия налоговых декларация, как пребывания Генерального директора за рубежом), так и по форме (не вынесено акта камеральной проверки, что лишает Общества права на свою защиту, установленную ст. 100-101 НК РФ).

На основании вышеизложенного, ст. 140 НК РФ

прошу

признать действия должностных лиц ИФНС № незаконными, и вынести решение по существу, обязать сотрудников ИФНС России № ______ учесть письменные объяснения Генерального директора, и принять поданные налоговые декларации по НДС в 2023 году.

Приложения:

1. Налоговые декларации

2. Письменные объяснения.

Ниже представлен, образец такой жалобы, когда причина аннулирования налоговой декларации не известна:

Образец 2:

В УФНС по г. Москве

от ООО

ИНН/КПП

Жалоба

на действия сотрудников ИФНС

Нами в ИФНС _____ по г. Москве были представлены налоговые декларации по НДС за периоды 1, 2, 3, 4 квартал 2022 года, и 1 квартал 2023 г., которые налоговый орган посчитал непредставленными, так как данные декларации не отражены, как принятые налоговым органом.

На основании п. 198 Административного Регламента ФНС, установленного приказом ФНС от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@, сообщаю:

3. Налоговые декларации наша компания сдала своевременно.

4. Других деклараций мною не подавалось.

Считаю, что действия инспектора по непринятию налоговых деклараций по НДС противоречат действующему законодательству Российской Федерации, (не вынесено акта камеральной проверки, что лишает Общества права на свою защиту, установленную ст. 100-101 НК РФ).

На основании вышеизложенного, ст. 140 НК РФ

Прошу:

признать действия должностных лиц ИФНС ______ по г. Москве, незаконными и вынести решение по существу, обязать сотрудников ИФНС России ____ по г. Москве, и принять поданные налоговые декларации по НДС за периоды 1, 2, 3, 4 квартал 2022 года, и 1 квартал 2023 г.

Приложения:

1. Налоговые декларации за периоды 1, 2, 3, 4 квартал 2022 года и 1 квартал 2023 г.

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Илларионов Андрей — преподаватель дисциплины «Налоги» НИУ ВШЭ.