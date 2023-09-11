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Андрей Илларионов
Налоговые штрафы

Что делать, если налоговая выписала штраф? Образец заявления в ИФНС по уменьшению административного штрафа

Для вашего удобства публикую образец заявления в ИФНС по уменьшению административного штрафа.
19

В ИФНС России № ______________

от  Общества с ограниченной ответственностью _________________, ИНН/КПП ________________________

Ходатайство

по ПОСТАНОВЛЕНИЮ № _____________________ о назначении административного наказания

ИФНС России _________________ вынесено ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ___________________________ от ___________ г. о назначении административного наказания.

Хотелось бы отметить, что у Общества с ограниченной ответственностью _________________ есть смягчающие обстоятельства, а именно:

  • Мы признаем свою вину;

  • ООО _____________ — добросовестный налогоплательщик, правильно рассчитывает налоги, и своевременно их платит;

  • Мы раскаиваемся в совершенном административном правонарушении, и готовы оплатить штраф (п.1 ст. 4.2 КоАП РФ).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 15.07.1999 № 11-П, в силу статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации размер штрафа должен отвечать требованиям справедливости и соразмерности. Принцип соразмерности, выражающий требования справедливости, предполагает установление публично-правовой ответственности лишь за виновное деяние и ее дифференциацию в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающий индивидуализацию при применении взыскания. Указанный принцип в равной степени относится к юридическим и физическим лицам.

Просим уменьшить административный штраф.

Андрей Илларионов

Андрей Илларионов

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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