Что делать, если налоговая выписала штраф? Образец заявления в ИФНС по уменьшению административного штрафа

Для вашего удобства публикую образец заявления в ИФНС по уменьшению административного штрафа.

В ИФНС России № ______________

от Общества с ограниченной ответственностью _________________, ИНН/КПП ________________________

Ходатайство

по ПОСТАНОВЛЕНИЮ № _____________________ о назначении административного наказания

ИФНС России _________________ вынесено ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ___________________________ от ___________ г. о назначении административного наказания.

Хотелось бы отметить, что у Общества с ограниченной ответственностью _________________ есть смягчающие обстоятельства, а именно:

Мы признаем свою вину;

ООО _____________ — добросовестный налогоплательщик, правильно рассчитывает налоги, и своевременно их платит;

Мы раскаиваемся в совершенном административном правонарушении, и готовы оплатить штраф (п.1 ст. 4.2 КоАП РФ).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 15.07.1999 № 11-П, в силу статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации размер штрафа должен отвечать требованиям справедливости и соразмерности. Принцип соразмерности, выражающий требования справедливости, предполагает установление публично-правовой ответственности лишь за виновное деяние и ее дифференциацию в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающий индивидуализацию при применении взыскания. Указанный принцип в равной степени относится к юридическим и физическим лицам.

Просим уменьшить административный штраф.