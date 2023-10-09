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Андрей Илларионов
Блокировка счетов по 115-ФЗ

НКО и Инвесторы в контексте 115-ФЗ. Ошибки организаций

Завтра в 17-00 выступаю по 115-ФЗ, будут представители ЦБ РФ, Росфинмониторинга и другие спикеры, среди которых буду и я, дам инструкцию как противостоять 115-ФЗ. Здесь публикую свой доклад, в котором использованы аналитические обзоры налогового консультанта Ивана Кузнецова и другие материалы.
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Илларионов Андрей Валерьевич — преподаватель дисциплины «Налоги» НИУ ВШЭ  автор публикаций на ресурсе «Клерк.ру». Аттестованный аудитор и налоговый консультант, эксперт Ассоциации налоговых консультантов.

НКО и Инвесторы в контексте 115-ФЗ

НКО и Инвесторы тоже могут попасть под блокировку расчетного счета самим банком. Банк подозревает обычно в «обналичке», уходе от налогов, «транзите» действиях в интересах третьих лиц. Проще всего избежать 115-ФЗ, чем потом отменить решение. 90% блокировок по 115-ФЗ банк уже не снимает, приходится открывать счет в другом банке и переводить туда средства с заявлением на закрытие счета в старом банке. Чтобы уменьшить вероятность 115-ФЗ не рекомендуется: снимать наличные с расчетного счета; использовать договора займа; списывать сразу все поступившие средства; переводить физическим лицам деньги, без уплаты налогов; вести деятельности в разрез с уставным направлением.

Ситуация в ВТБ. Заблокировали в ВТБ счета за перевода волонтерам по 2-3млн в месяц компенсаций за расходы. Документы не все собирали, договора не все подписывали, материальной ответственности с волонтерами подписано не было. Полноценный пакет документов предоставить Фонд не смог. Блокировку по 115-ФЗ не сняли, счет пришлось закрыть, и открыть сразу в двух банках.

Две основные ошибки организаций при общении с банками по 115-ФЗ

Я решил рассказать о трех наиболее распространенных ошибках при общении с банками по 115-ФЗ. Их допускают и начинающие индивидуальные предприниматели, и опытные бизнесмены.

Компании закрывают счета в одних банках и открывают в других, так и ходят из банка в банк, но они продолжают наступать на те же грабли снова и снова, с завидной регулярностью.

Первая ошибка

При общении с клиентами мы слышим примерно следующее: «Ничего противозаконного мы не делаем ... все наши операции — в рамках закона ... это же законом не запрещено!?»

Например, законом не запрещено ИП снимать все деньги со счета наличными. Закон не запрещает вместо бухгалтера в штате заключить договор с ИП и платить ему 500 тр. в месяц. Можно покупать и продавать векселя, брать займы, заключать агентские договора и договора цессии, арендовать строительную технику и т.д.

Увы, то что «законом не запрещено» — только необходимое условие ведения бизнеса, проведения операций. Необходимое, но недостаточное.

Кроме этого, еще нужно, чтобы все ваши операции имели ясную деловую цель и экономический смысл.

А вот с этим у большинства предпринимателей проблемы. Ежедневно читая запросы банков и те ответы, которые дают компании, вижу одну и ту же картину.

Правильно описать схему ведения бизнеса и разъяснить экономический смысл проводимых операций предприниматели не могут. Не могут, несмотря на штат бухгалтеров и юристов, и многочисленные «советы» в Интернете.

Эта ошибка возникает, как следствие, что «Я ничего не должен доказывать банку. Пусть банк доказывает, что я нарушаю закон и занимаюсь отмыванием...»

Я хорошо понимаю возмущение, негодование владельцев бизнеса, когда банк требует от них доказательств легальности их деятельности. Как же так? Банк всегда был для клиента и за клиента. Раньше банки, насколько могли, старались защитить нас от претензий контрольно-надзорных органов.

Что же случилось сейчас? Где же наше любимое: «Клиент всегда прав?» Почему банк мне указывает, что я могу делать со своими честно заработанными деньгами, а что нет.

Теперь мы все живем в другой реальности. Государство поняло, что самый действенный способ борьбы с обналичкой — заставить банки контролировать все денежные потоки.

В руках банков эффективное оружие — 115-ФЗ, и банки вынуждены его применять под страхом отзыва лицензии. И это оружие крайне опасно, фактически 115-ФЗ — «оружие массового поражения».

Государство никогда не откажется от такого результативного инструмента. Сейчас много говорят о смягчении этого закона, внесении в него изменений. Да, возможно, «на бумаге» что-то изменится, но, на практике все будет по-прежнему (если не хуже).

«Лес рубят — щепки летят». Для банка намного лучше пресечь работу пяти подозрительных компаний, среди которых только одна «однодневка», чем допустить ошибку и оставить эту компанию работать. Клиентов у банка много, а лицензия — одна.

Поэтому, когда вы не отвечаете на запросы банка, или даете формальные пояснения, не предоставляете документы, которые нужно предоставить, банку проще с вами расстаться, чем потом доказывать ЦБ, что ваша компания занимается реальной деятельностью, защищать вас.

Теперь доказывать банку легальность нашей деятельности должны мы сами, если, конечно, хотим сохранить свой бизнес.

Вторая ошибка

«Мы предоставили все документы, которые просил банк, но, нам все равно заблокировали счет».

В отделах финмониторинга банков сидят опытные квалифицированные сотрудники. Они прекрасно понимают, что и у фирм — однодневок документы тоже в порядке. Бумажка — к бумажке. Везде есть подписи и печати. «Комар носа не подточит». И все документы однодневки предоставляют быстро, они у них всегда наготове.

Что же делать?

Перестать относиться к предоставлению документов формально. Дело ведь не в самих документах, а в той информации, которая в них содержится. И вся эта информация, кусочек за кусочком, словно «пазл», должна сложиться у сотрудника отдела финмониторинга в единую и непротиворечивую картинку, описывающую ваш бизнес.

Для этого составляйте пояснения развернуто, предоставляйте не только те документы, которые просит банк, но, и другие факты, которые смогут доказать банку, что ваша деятельность реальна и полностью легальна.

Памятка для того, кто не хочет, чтобы его счет заблокировали по 115-ФЗ

  1. Своевременно сообщайте банку и налоговой инспекции об изменениях своего местоположения, изменениях в руководстве компании и в учредительных документах.

  2. Берите у своих значимых контрагентах учредительную документацию и приказ о назначении директора. Храните деловую переписку в распечатанном виде или в отдельной папке на компьютере.

  3. В основании платежа указывайте номер и дату первичного документа на основании которого произведен платеж.

  4. Следите за запросами банка и обязательно отвечайте на них. Особенно подробно отвечайте на информацию по контрагентам, предоставляйте всю информацию (даже которую и не запросил банк), чтобы подтвердить реальность хозяйственных отношений.

  5. Следите за своей налоговой нагрузкой, желательно чтобы она не опускалась ниже, чем среднеотраслевая

  6. В случае дробления бизнеса, делайте это правильно, чтобы новые организации были самостоятельными.

Клиент банка должен пояснить, каким образом, был выбран контрагент, когда и при каких обстоятельствах был заключен договор, как осуществлялся документооборот с контрагентом (т.е. каким образом осуществлялся обмен первичной документацией)

Между Вами и контрагентами должен быть документооборот, который соответствует обычаям делового оборота;

Документы должны указывать на обстоятельства, при которых заключены спорные договоры.

Это деловая переписка в бумажном или электронном виде, проекты спорных договоров, согласование смет и проектной документации.

Желательно представить пояснения о том, каким образом оценивались условия сделки и ее коммерческая привлекательность.

Таким образом, можно сделать вывод, если у Вашей организации будет регламент по отбору контрагентов по ключевым договорам, то это может стать достаточным обоснованием для выбора контрагентов и избежания блокировки счета.

Крупные компании могут себе позволить проверять своих контрагентов при помощи службы безопасности, юридической службы и других отделов. Средний, а особенно малый бизнес не может себе такого позволить, поэтому, он может формировать досье на ключевых контрагентов в программе Фокус, Спарк, либо других открытых интернет источников. В мае 2020 года ФНС РФ запустило государственный информационный ресурс (ГИР) с бухгалтерской отчетностью налогоплательщиков. Данный информационный  ресурс можно использовать при проверке контрагента (перед заключением сделки).

Хорошо, если контрагент предоставит рекомендательные письма, предоставит другие доказательства реальности своей деятельности.

Регламент отбора контрагента также может помочь Вам избежать субсидиарной и уголовной ответственности, так как ответственность будет размыта между Вашими сотрудниками, и прямой ответственности руководителя бизнеса уже не будет.

Организациям, которые не уверены в своих контрагентах, нужно провести следующие мероприятия:

  • проверить правильность первичной бухгалтерской документации по подозрительным контрагентам (акты выполненных работ, накладные, акты сверок);

  • собрать документы  по должной осмотрительности;

  • написать пояснения взаимоотношений с подозрительными контрагентами, о процессе подписания договоров, и процессе обмена документов;

  • восстановит деловую переписку с подозрительными контрагентами;

  • взять нотариальные показания сторонних лиц, подтверждающие реальность сделки.

Криптовалюта и организаторы финансовых пирамид, форекс-дилеров в 115-ФЗ

Банк заблокировал счет за операции с криптовалютой. Что делать?
Как добиться разблокировки банковского счета, какие транзакции могут посчитать подозрительными и почему важно совершать сделки с цифровыми активами через ИП.

С 2021 года в России банки стали чаще блокировать счета клиентов за сделки с криптовалютой. Во многом в этом сыграл роль ЦБ, который сообщил о работе с банками, чтобы они тормозили платежи в адрес криптобирж. Также финансовый регулятор ведет обсуждение поправок в законодательство, которые расширят запрет на использование криптовалют и введут административную и уголовную ответственность за нарушение ограничений.

Банк России опубликовал рекомендации для банков по выявлению платежных карт и электронных кошельков, которые принимают платежи в адрес криптовалютных обменников, а также онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид и форекс-дилеров. Регулятор выделил восемь признаков, по которым банки могут определить подозрительные платежные инструменты:

  • необычно большое количество контрагентов — физических лиц, как плательщиков, так и получателей средств. Более десяти в день или 50 в месяц;

  • необычно большое количество операций по зачислению и списанию денежных средств, проводимых с физическими лицами. Более 30 операций в день;

  • значительные объемы операций по списанию и зачислению денежных средств, совершаемых между физическими лицами. Например, более 100 тыс. руб. в день и более 1 млн руб. в месяц;

  • короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денежных средств и списанием;

  • в течение 12 часов и более одних суток проводятся операции по зачислению и списанию денежных средств;

  • в течение недели средний остаток денежных средств на счете карты или кошелька на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций по счету в указанный период;

  • по карте или кошельку не проводятся операции по оплате товаров или услуг;
    использование одного устройства разными физическими лицами для удаленного доступа к услугам кредитной организации по переводу денежных средств.

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Андрей Илларионов

Андрей Илларионов

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Комментарии

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