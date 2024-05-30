Налоговая реформа 2024 год. Краткий комментарий

Что касается изменений ставок НДФЛ и налога на прибыль, то на мой взгляд, мера вынужденная, и тут мало, что можно прокомментировать. Весь мир живет с плавающей ставкой НДФЛ. Увеличение ставки по налогу на прибыль, что-то должно принести бюджету, но организаций с большой прибылью, не так уж и много.

Основной момент налоговой реформы — налоговые изменения для малого бизнеса, и амнистия по дроблению бизнеса. Проектом изменений, установлено, что порог доходов для применения УСН будет расширен с действующих 265,8 млн до 450 млн руб., а порог по остаточной стоимости основных средств — с 150 млн до 200 млн руб.

Отменяются с 2025 года повышенные ставки в рамках системы УСН — 8% при базе «доходы» и 20% для базы «доходы минус расходы», которые действуют при доходах от 199,35 млн в 2024 году и при количестве сотрудников от 100 человек. Таким образом, весь бизнес на УСН будет применять базовые ставки 6% при базе «доходы» и 15% («доходы минус расходы»).

Взамен компании с оборотом выше 60 млн руб. в год обяжут стать плательщиками НДС, который сегодня бизнес на УСН в общих случаях платить не обязан. При уплате НДС бизнесу будут предложены следующие альтернативы:

общий режим: ставка НДС 20% (или 10% — для отдельных видов товаров) с возможностью применять вычеты;

ставка 5% при доходах до 250 млн руб. в год и ставка 7% при доходах в диапазоне 250–450 млн руб. в год — без права на вычеты.

Повышение затронет в основном сферы торговли, аренды недвижимости и ресторанный бизнес. По официальным данным, 96,8% предпринимателей на УСН имеют выручку до 60 млн руб. Режим УСН + НДС не имеет аналогов в мире, и может послужить поводом для дальнейшего дробления.

Для производственных предприятий малого бизнеса: для малых компаний в сфере обработки, не работающих с подакцизными товарами, ставка страховых взносов будет снижена с 15 до 7,6%.

Также в планах Минфина — налоговая амнистия за «дробление» бизнеса в период 2022–2024 годов при условии добровольного отказа от этих схем в 2025 и 2026 годах. Думаю, что государство предложило лишь кнут, без пряника, поэтому, не думаю, что многие воспользуются налоговой амнистией, ведь зачастую дробление бизнеса происходило не от хорошей жизни, когда бизнес не мог потянуть систему ОСНО по причине нерентабельности.

Кстати, планируется дать определение дробления бизнеса: ««Дробление бизнеса — разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями, ИП), в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путем применения такими лицами специальных налоговых режимов». Таким образом, при дроблении основной проблемой будет являться самостоятельность организаций, деловая цель будет носить лишь вспомогательный характер. Самостоятельность доказывается наличием самостоятельного центра принятия решений, множеством контрагентов, возможностью распоряжаться результатами предпринимательской деятельности.

Не все проблемы можно решить корректировкой налогов, проблема справедливости имеет более глубокие корни.

Подписывайтесь на мой блог на Клерк.ру