С 12 июля действует амнистия для тех, кто использовал дробление в качестве налоговой оптимизации.

В России вступила в силу амнистия для бизнеса за дробление с целью применения льготных спецрежимов (в частности, упрощенной системы налогообложения, или УСН). Вместо 1 января 2025 года, как предполагалось первоначально, ее старт было решено дать на полгода раньше — 12 июля.

Если налогоплательщик в 2022 - 2024 годах применял спецрежим и для этого использовал дробление бизнеса, ему в ряде случаев не надо доплачивать налоги, пени и штрафы за эти периоды.

Амнистирование выглядит следующим образом: бизнес «добровольно» в налоговых периодах 2025 и 2026 годов отказывается от дробления, обязанность по уплате налогов и пеней за предыдущие периоды 2022–2024 годов в рамках статей 119 (непредоставление налоговой декларации), 120 (грубое нарушение правил учета доходов и расходов) и 122 (неуплата или неполная уплата сумм налога) Налогового кодекса может быть прекращена.

Если проведена выездная налоговая проверка, которая не выявила дробление в 2025–2026 годах, обязанность по доплате налогов за 2022–2024 годы прекращается с даты вступления в силу результатов такой проверки. Если же проверка не была назначена, решение о прощении налогов вступает в силу с 1 января 2030 года.

Как следует из правовых позиций Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации (определения от 17.10.2022 № 301-ЭС22-11144, от 23.03.2022 № 307-ЭС21-17713, от 23.03.2022 № 307-ЭС21-17087), «дробление бизнеса» представляет собой искусственное распределение доходов от реализации товаров (работ, услуг) между несколькими лицами, которыми прикрывается фактическая деятельность одного хозяйствующего субъекта, не отвечающего установленным законом условиям для применения преференциального налогового режима.

По просьбе бизнеса, старт амнистии за дробление был перенесен с 1 января 2025 года на 12 июля 2024-го. Дата вступления амнистии важна, так как амнистия не распространяется на решения налоговых органов о привлечении к ответственности за дробление, вынесенные до 12 июля.