Банки не могут произвольно злоупотреблять договором банковского обслуживания

Кредитная организация не имеет права устанавливать комиссионное вознаграждение, которое, будучи слишком высоким, может препятствовать клиентам банка осуществлять экономически оправданные операции по своим счетам (пункт 3 статьи 845 Гражданского кодекса РФ). В случае, если банк не предоставляет экономического обоснования для своих тарифов на услуги по проведению платежей, его действия по установлению комиссии за переводы на счета физических лиц, значительно превышающей комиссию для юридических лиц, могут рассматриваться как недобросовестные (пункт 1 статьи 10 ГК РФ). Это подрывает ожидания клиентов, которые рассчитывают на возможность свободного распоряжения своими средствами, включая законные переводы другим лицам (пункт 3 статьи 845 ГК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 10 Гражданского кодекса, если заинтересованное лицо указывает на обременительность условий договора, то его добровольное согласие на эти условия не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ). Поэтому у кредитной организации нет правовых оснований для возражений против таких доводов, и обоснованность этих возражений должна оцениваться судами по существу (часть 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

При этом для определения несправедливых условий договора и их явной обременительности не имеет значения, может ли клиент обратиться к другому поставщику аналогичных услуг. Клиент, столкнувшийся с недобросовестным поведением банка (пункт 3 статьи 1, статья 10 ГК РФ), имеет право на судебную защиту.

Согласно материалам дела, перевод денежных средств арбитражным управляющим с расчетного счета должника физическому лицу повлек за собой необходимость уплаты комиссии, которая увеличивалась с ростом суммы платежей. Эта операция проводилась в соответствии с судебным решением для погашения требований кредиторов. В рамках спора рассматривается взыскание неосновательного обогащения в размере 6 789 718 рублей 63 копейки, возникшего из-за взимания банком комиссии, препятствующей клиенту распоряжаться своими средствами по своему усмотрению, что затрагивает обязательства банка по договору банковского счета.

В данном случае банк установил в тарифах, что при переводе средств на счета физических лиц со счета юридического лица свыше пяти миллионов рублей взимается комиссия в размере 7,5% от суммы операции. При этом комиссия рассчитывается с учетом общего объема переводов за месяц, что означает, что для определения суммы комиссии за каждую операцию учитываются все платежи, проведенные в этом месяце.

Комиссия, установленная банком за переводы денежных средств на счета физических лиц, явно носит заградительный характер и препятствует клиентам осуществлять законные банковские операции, особенно когда взыскателем по исполнительному документу является физическое лицо.

В данном случае, следовало оценить, насколько банк соблюдал принципы разумности и добросовестности при одностороннем установлении оспариваемого тарифа, экономическая обоснованность которого не была представлена кредитной организацией.

Первоисточник: Определение ВС РФ № 305-ЭС24-24245 от 5 июня 2025 г. Дело № А40-278108/2023