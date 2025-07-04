Налоговые правонарушения: когда сделки становятся ничтожными

📜 Правовая позиция

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда подтверждает, что целью заключения сделок между ответчиками был незаконный вывод денежных средств и получение необоснованной налоговой выгоды. В связи с этим, к данным правоотношениям применяются положения статьи 169 ГК РФ о взыскании в доход Российской Федерации средств, полученных по ничтожной сделке.

💬 Ваше мнение? Как вы относитесь к подобным ситуациям в бизнесе? Делитесь своими мыслями в комментариях!

Источник: Дело № А72-13241/2024