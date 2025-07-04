Налоговые правонарушения: когда сделки становятся ничтожными

Недавняя проверка выявила серьезные нарушения в деятельности ООО «ТПК Погода в доме» и его контрагентов. Установлено, что ни одно из этих предприятий не приобретало товары для последующей перепродажи в адрес ООО «УЗМС». Фактически, товары списывались на объекты, куда они никогда не поставлялись.
🔍 Что было обнаружено?
Отсутствие документов: Не представлены документы, подтверждающие транспортировку товара.
Нет закупок: Не установлены оплаты за товар, поставленный в адрес ООО «УЗМС».
Отсутствие обоснования: ООО «УЗМС» не предоставило документы, подтверждающие выбор ООО «ТПК Погода в доме» с точки зрения его деловой репутации и платежеспособности.
Несоответствие деятельности: Специфика поставленного товара не соответствует основному виду деятельности контрагента.
Обналичивание средств: Установлено обналичивание денежных средств через индивидуальных предпринимателей.
Неправильное списание: Материалы списывались на объекты, где использовался материал заказчика.
Реальные поставщики: Фактически товар был приобретен у других поставщиков.
Эти обстоятельства были зафиксированы в решении УФНС России по Ульяновской области от 03.11.2023, которое было оставлено без изменений МИ ФНС России по Приволжскому федеральному округу.
⚖️ Юридический вывод
Согласованные действия ответчиков направлены на уклонение от уплаты налогов, что не только противоречит закону, но и основам правопорядка Российской Федерации. Как указал Конституционный Суд, сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности, являются ничтожными. Согласно статье 169 Гражданского кодекса РФ, такие сделки влекут за собой последствия, включая возможность взыскания полученных средств в доход государства.
📜 Правовая позиция
Постановление Первого арбитражного апелляционного суда подтверждает, что целью заключения сделок между ответчиками был незаконный вывод денежных средств и получение необоснованной налоговой выгоды. В связи с этим, к данным правоотношениям применяются положения статьи 169 ГК РФ о взыскании в доход Российской Федерации средств, полученных по ничтожной сделке.
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Источник: Дело № А72-13241/2024
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