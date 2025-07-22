Подписаться Налоговики должны подтверждать недоимку первичной документацией Важная информация для налогоплательщиков! ⚖️Недавно Арбитражный суд рассмотрел дело, связанное с требованием Налоговой Инспекции об уплате задолженности. В связи с числящейся задолженностью было направлено требование № 37015 об уплате задолженности по состоянию на 07.09.2023. 595 просмотров 48 открытий Комментировать Поддержать

🔍 Основные моменты из дела: Заявитель указал, что в требовании отсутствуют сроки уплаты и период образования задолженности, а также расчет задолженности и сумма пеней. Это нарушает права и законные интересы общества.

Суд поддержал налогоплательщика, отметив, что согласно статье 69 Налогового кодекса РФ, требование должно содержать: Сведения о сроках исполнения требования. Меры по взысканию задолженности и предупреждение о возможных последствиях за неисполнение.

Суд также указал, что в оспариваемом требовании не были указаны периоды образования задолженности и отсутствовал расчет пеней. Формула расчета пени: пени = недоимка x ключевая ставка ЦБ x 1 / 300 x количество дней просрочки.

Инспекция не представила первичные документы, подтверждающие суммы задолженности, что также нарушает закон. Таким образом, суд признал, что из оспариваемого требования невозможно установить период образования задолженности и проверить расчет, что является нарушением законодательства. 💡 Вывод: налогоплательщики должны быть внимательны к требованиям налоговых органов и проверять их на соответствие законодательству. Если у вас возникли вопросы или проблемы с налоговыми требованиями, рекомендуется обратиться за юридической помощью! Первоисточник: постановление Арбитражного суда МО по делу № А40-52408/2024 от 2 июня 2025 года.