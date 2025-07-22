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Андрей Илларионов
Налоговые споры

Налоговики должны подтверждать недоимку первичной документацией

Важная информация для налогоплательщиков! ⚖️Недавно Арбитражный суд рассмотрел дело, связанное с требованием Налоговой Инспекции об уплате задолженности. В связи с числящейся задолженностью было направлено требование № 37015 об уплате задолженности по состоянию на 07.09.2023.

🔍 Основные моменты из дела:

  • Заявитель указал, что в требовании отсутствуют сроки уплаты и период образования задолженности, а также расчет задолженности и сумма пеней. Это нарушает права и законные интересы общества.

  • Суд поддержал налогоплательщика, отметив, что согласно статье 69 Налогового кодекса РФ, требование должно содержать:

    • Сведения о сроках исполнения требования.

    • Меры по взысканию задолженности и предупреждение о возможных последствиях за неисполнение.

  • Суд также указал, что в оспариваемом требовании не были указаны периоды образования задолженности и отсутствовал расчет пеней. Формула расчета пени:

    •   пени = недоимка x ключевая ставка ЦБ x 1 / 300 x количество дней просрочки.

  • Инспекция не представила первичные документы, подтверждающие суммы задолженности, что также нарушает закон.

Таким образом, суд признал, что из оспариваемого требования невозможно установить период образования задолженности и проверить расчет, что является нарушением законодательства.

 💡 Вывод: налогоплательщики должны быть внимательны к требованиям налоговых органов и проверять их на соответствие законодательству. Если у вас возникли вопросы или проблемы с налоговыми требованиями, рекомендуется обратиться за юридической помощью!

Первоисточник: постановление Арбитражного суда МО по делу № А40-52408/2024 от 2 июня 2025 года.

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Андрей Илларионов

Андрей Илларионов

Юрист в ООО

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