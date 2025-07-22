Налоговики должны подтверждать недоимку первичной документацией
🔍 Основные моменты из дела:
Заявитель указал, что в требовании отсутствуют сроки уплаты и период образования задолженности, а также расчет задолженности и сумма пеней. Это нарушает права и законные интересы общества.
Суд поддержал налогоплательщика, отметив, что согласно статье 69 Налогового кодекса РФ, требование должно содержать:
Сведения о сроках исполнения требования.
Меры по взысканию задолженности и предупреждение о возможных последствиях за неисполнение.
Суд также указал, что в оспариваемом требовании не были указаны периоды образования задолженности и отсутствовал расчет пеней. Формула расчета пени:
пени = недоимка x ключевая ставка ЦБ x 1 / 300 x количество дней просрочки.
Инспекция не представила первичные документы, подтверждающие суммы задолженности, что также нарушает закон.
Таким образом, суд признал, что из оспариваемого требования невозможно установить период образования задолженности и проверить расчет, что является нарушением законодательства.
💡 Вывод: налогоплательщики должны быть внимательны к требованиям налоговых органов и проверять их на соответствие законодательству. Если у вас возникли вопросы или проблемы с налоговыми требованиями, рекомендуется обратиться за юридической помощью!
Первоисточник: постановление Арбитражного суда МО по делу № А40-52408/2024 от 2 июня 2025 года.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию