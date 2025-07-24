ФНС будет оценивать бизнес — тревожный звонок

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, который вносит изменения в закон «О налоговых органах Российской Федерации» от 21 марта 1991 года № 943-I. С 1 января 2026 года Федеральная налоговая служба (ФНС) России получает новые полномочия!

🔍 Что это значит?

⦁ Анализ финансово-хозяйственной деятельности: ФНС будет проводить оценку сведений о деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Результаты этой оценки будут предоставляться как самим бизнесменам, так и другим лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

⦁ Результаты оценки: Под результатом оценки понимается вывод о соответствии или несоответствии показателей бухгалтерской и налоговой отчетности критериям, установленным методиками анализа.

⦁ Корректировка результатов: Если предприниматель или организация не согласны с оценкой, они могут подать заявление на корректировку, приложив подтверждающие документы. ФНС обязана рассмотреть заявление в течение пяти рабочих дней.

⦁ Запросы от третьих лиц: Если выписку запрашивает третье лицо, сначала результат будет направлен оцениваемому лицу. В случае подачи заявления на корректировку, выписка будет предоставлена третьему лицу через десять рабочих дней.

⦁ Методика и порядок: ФНС утвердит методику проведения оценки, порядок запросов и предоставления результатов.

💡 Выводы

Эти нововведения направлены на повышение безопасности и открытости деловой среды в России, снижение числа недобросовестных участников рынка и помощь бизнесу в принятии более обоснованных решений при выборе партнеров. Однако стоит отметить, что такие изменения могут вызывать определенные опасения, когда налоговые органы начинают анализировать и оценивать бизнес.