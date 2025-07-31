Недавний случай с изменением кадастровой стоимости объекта недвижимости поднимает важные вопросы о налогах на имущество и правомерности действий налоговых органов.
🔍 Ситуация
В 2021 году была изменена кадастровая стоимость здания с кадастровым номером 77:01:0001026:1036. Это изменение произошло из-за исправления ошибки, допущенной ГБУ «Городской центр имущественных платежей и жилищного страхования» при проведении государственной кадастровой оценки. При этом качественные и количественные характеристики объекта остались неизменными, и в ЕГРН не было внесено никаких изменений, которые могли бы повлиять на его стоимость.
Налоговый орган, однако, не учел дату внесения изменений в кадастровую стоимость, что привело к спорам о правомерности расчета налога на имущество.
⚖️ Решение суда
Суд признал решение налогового органа недействительным, указав, что у него не было оснований для применения иной даты для расчета налога, кроме как 06.04.2021 — даты внесения изменений в кадастровую стоимость. Суд отметил, что содержание выписки из ЕГРН не препятствует налогоплательщику использовать сведения о кадастровой стоимости в зависимости от оснований ее определения.
💡 Выводы
Ситуация вызывает вопросы о том, как налоговые органы могут рассчитывать годовой налог с апреля месяца, когда изменения были внесены только в этом месяце. Важно следить за изменениями в кадастровой стоимости и быть внимательными к налоговым обязательствам.
Если у вас есть вопросы по налогообложению недвижимости или вы столкнулись с подобными ситуациями, рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам!
Первоисточник: Постановление по делу Дело № А40-88219/2024 Арбитражного суда Московского округа
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