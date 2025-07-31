Как налоговые органы могут рассчитывать годовой налог с апреля месяца

🔍 Ситуация

В 2021 году была изменена кадастровая стоимость здания с кадастровым номером 77:01:0001026:1036. Это изменение произошло из-за исправления ошибки, допущенной ГБУ «Городской центр имущественных платежей и жилищного страхования» при проведении государственной кадастровой оценки. При этом качественные и количественные характеристики объекта остались неизменными, и в ЕГРН не было внесено никаких изменений, которые могли бы повлиять на его стоимость.

Налоговый орган, однако, не учел дату внесения изменений в кадастровую стоимость, что привело к спорам о правомерности расчета налога на имущество.