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Андрей Илларионов
Самозанятые

Принят закон о кредитных каникулах для малых предприятий и самозанятых

Эта мера поддержки поможет многим предпринимателям справиться с временными финансовыми трудностями. Если вы самозанятый или представляете малое предприятие, не упустите возможность воспользоваться этой поддержкой!

С 1 октября 2025 года вступает в силу новый закон, который предоставляет возможность получить кредитные каникулы на срок до 6 месяцев! Это отличная новость для всех самозанятых физических лиц и малых предприятий, которые могут столкнуться с финансовыми трудностями.

🔍 Что нужно знать

  • Кредитные каникулы можно оформить один раз в 5 лет по каждому кредиту (если у вас несколько).

  • Мера поддержки распространяется на все отрасли, и не имеет значения, снизилась ли ваша выручка.

  • Максимальные суммы кредитов для оформления каникул:

  • Для микропредприятий — до 60 млн рублей;

  • Для малых предприятий — до 400 млн рублей;

  • Для средних предприятий — до 1 млрд рублей;

  • Для самозанятых — до 10 млн рублей.

💡 Как это работает

Банк не вправе отказать в предоставлении кредитных каникул, если вы соответствуете критериям закона. Это значит, что вы сможете временно приостановить платежи по кредиту и сосредоточиться на восстановлении бизнеса.

📅 Важно: Кредитные каникулы можно оформить и по договорам, заключенным до принятия закона, но не ранее 1 марта 2024 года.

Эта мера поддержки поможет многим предпринимателям справиться с временными финансовыми трудностями. Если вы самозанятый или представляете малое предприятие, не упустите возможность воспользоваться этой поддержкой!

Информации об авторе

Андрей Илларионов

Андрей Илларионов

Юрист в ООО

70 подписчиков131 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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