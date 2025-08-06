Принят закон о кредитных каникулах для малых предприятий и самозанятых

С 1 октября 2025 года вступает в силу новый закон, который предоставляет возможность получить кредитные каникулы на срок до 6 месяцев! Это отличная новость для всех самозанятых физических лиц и малых предприятий, которые могут столкнуться с финансовыми трудностями.
🔍 Что нужно знать
Кредитные каникулы можно оформить один раз в 5 лет по каждому кредиту (если у вас несколько).
Мера поддержки распространяется на все отрасли, и не имеет значения, снизилась ли ваша выручка.
Максимальные суммы кредитов для оформления каникул:
Для микропредприятий — до 60 млн рублей;
Для малых предприятий — до 400 млн рублей;
Для средних предприятий — до 1 млрд рублей;
Для самозанятых — до 10 млн рублей.
💡 Как это работает
Банк не вправе отказать в предоставлении кредитных каникул, если вы соответствуете критериям закона. Это значит, что вы сможете временно приостановить платежи по кредиту и сосредоточиться на восстановлении бизнеса.
📅 Важно: Кредитные каникулы можно оформить и по договорам, заключенным до принятия закона, но не ранее 1 марта 2024 года.
Эта мера поддержки поможет многим предпринимателям справиться с временными финансовыми трудностями. Если вы самозанятый или представляете малое предприятие, не упустите возможность воспользоваться этой поддержкой!
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