Принят закон о кредитных каникулах для малых предприятий и самозанятых

💡 Как это работает

Банк не вправе отказать в предоставлении кредитных каникул, если вы соответствуете критериям закона. Это значит, что вы сможете временно приостановить платежи по кредиту и сосредоточиться на восстановлении бизнеса.

📅 Важно: Кредитные каникулы можно оформить и по договорам, заключенным до принятия закона, но не ранее 1 марта 2024 года.

Эта мера поддержки поможет многим предпринимателям справиться с временными финансовыми трудностями. Если вы самозанятый или представляете малое предприятие, не упустите возможность воспользоваться этой поддержкой!