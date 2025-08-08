Мотивировочные решения и налоговый мониторинг. Будущее налогового контроля

Согласно статье 105.30 Налогового кодекса РФ, налоговые органы теперь могут выдавать мотивированные мнения, которые отражают их позицию по вопросам правильности исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Эти мнения обязательны для исполнения налогоплательщиками и могут быть оспорены в рамках взаимосогласительной процедуры в ФНС России.

🔍 Что нужно знать

1. Два типа мотивированных мнений:

⦁ Первые — по инициативе налогового органа, когда выявлены факты неправильного исчисления или неполной уплаты налогов.

⦁ Вторые — по запросу налогоплательщика, касающиеся предстоящих хозяйственных операций.

2. Обязанность налогоплательщика: Организации должны учитывать позицию налогового органа в своем налоговом учете и декларациях.

3. Ненормативный правовой акт: Мотивированное мнение налогового органа рассматривается как ненормативный правовой акт, который устанавливает обязательные предписания и влияет на права и обязанности конкретных лиц.

💡 Выводы: Налогоплательщики должны быть внимательны к мотивированным мнениям, так как они могут существенно повлиять на их налоговые обязательства. Важно следить за изменениями в налоговом законодательстве и быть готовыми к взаимодействию с налоговыми органами.

Если у вас есть вопросы по налоговым обязательствам или вы столкнулись с подобными ситуациями, рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам!