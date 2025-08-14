ФНС запускает оценку ФХД — что важно знать

ФНС подготовила методику оценки финансово‑хозяйственной деятельности компаний и ИП — новый инструмент для анализа надежности поставщиков, в том числе при госзакупках. Проект приказа опубликован для обсуждения. Полномочия у ФНС появятся после вступления в силу поправок в закон с начала 2026 года.
Ключевые моменты
Система анализирует более 50 параметров и уже используется в госзакупках: более 40% процедур с её участием, доля расторгнутых контрактов 0,6%.
Оценка проводится в два этапа: проверка обязательных критериев, затем балльная система (55 критериев для компаний, 31 для ИП).
Первичный контроль фокусируется на существенных расхождениях по НДС, коммерческом подкупе, реестре недобросовестных поставщиков, ликвидации/банкротстве, причастности к экстремизму и др.
Второй этап — репутация и финансовая устойчивость: зарплаты относительно региона/ОКВЭД, налоговая нагрузка, наличие иностранных участников, рентабельность активов и т. п.
Результат — выписка из сервиса с электронной подписью. При запросе оценки третьей стороной компания получает 1 день на корректировки.
Практика и опасения
ФНС уже предлагает сервис оценки (с 2023 года). Бизнес выражал опасения о возможной дискриминации по возрасту/виду деятельности и рисках разглашения налоговой или коммерческой тайны.
