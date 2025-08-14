ФНС запускает оценку ФХД — что важно знать

Практика и опасения

ФНС уже предлагает сервис оценки (с 2023 года). Бизнес выражал опасения о возможной дискриминации по возрасту/виду деятельности и рисках разглашения налоговой или коммерческой тайны.

