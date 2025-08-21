Важные изменения в декларации 3-НДФЛ!

Не забудьте ознакомиться с новыми правилами и подготовиться к изменениям! Это поможет вам избежать ошибок при заполнении декларации и максимально использовать свои налоговые вычеты.

Федеральная налоговая служба разработала новую форму декларации 3-НДФЛ, а также порядок ее заполнения и электронный формат. Обратите внимание, что новый бланк будет использоваться начиная с отчетности за 2025 год!

🔍 Что нового?

Действующая форма 3-НДФЛ была утверждена приказом ФНС от 19.09.2024, и с тех пор в налоговом законодательстве произошли значительные изменения:

Принята новая шкала ставок по НДФЛ.

Увеличены размеры стандартных налоговых вычетов и введен вычет за сдачу норм ГТО.

Установлены правила предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан.

📊 Изменения в декларации

В приложении к разделу 1 появятся новые строки для указания номера счета для возврата и номера платежной карты.

В разделе 2, если налогоплательщик получил доходы по разным кодам групп доходов, нужно будет заполнять отдельные страницы для каждой группы. Количество кодов увеличится с 25 до 43!

В приложении № 4 добавится строка для указания суммы доходов от реализации долей участия в уставном капитале российских организаций, не подлежащих налогообложению.

Приложение № 5 будет дополнено новыми строками для отражения стандартных, социальных и инвестиционных налоговых вычетов, включая вычеты на долгосрочные сбережения.

📅 Не забудьте ознакомиться с новыми правилами и подготовиться к изменениям! Это поможет вам избежать ошибок при заполнении декларации и максимально использовать свои налоговые вычеты.