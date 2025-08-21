Новое уголовное законодательство о регистрациях ИП

Федеральный закон от 24.06.2025 № 172‑ФЗ внёс изменения в статьи 173.1 и 173.2 УК РФ.
Главное
Государственная регистрация ИП через подставных лиц теперь карается:
штрафом от 100 000 до 300 000 ₽ или суммой дохода за 7–12 месяцев;
либо принудительными работами до 3 лет;
либо лишением свободы до 3 лет.
Введена уголовная ответственность за незаконное использование чужих документов в целях регистрации ИП.
При этом примечание к ст. 173.1 УК РФ дополняется исключением: если лицо впервые выступило в роли подставного лица и активно способствовало раскрытию или расследованию преступления, оно может быть освобождено от уголовной ответственности.
Кому это важно
предпринимателям и регистратору;
лицам, которые предлагают услуги «подставных» регистраций;
всем, кто работает с документами и оформляет ИП.
Рекомендации
не пользоваться услугами подставных лиц для регистрации ИП;
хранить и проверять документы законным образом;
при сомнениях — обратиться к юристу.
Следите за обновлениями и соблюдайте закон.
