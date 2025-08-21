Новое уголовное законодательство о регистрациях ИП

штрафом от 100 000 до 300 000 ₽ или суммой дохода за 7–12 месяцев;

При этом примечание к ст. 173.1 УК РФ дополняется исключением: если лицо впервые выступило в роли подставного лица и активно способствовало раскрытию или расследованию преступления, оно может быть освобождено от уголовной ответственности.