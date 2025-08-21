ЦОК ОК ЗП 21.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Новые правила маркировки и перевозки с 1 сентября →
Андрей Илларионов
Индивидуальный предприниматель

Новое уголовное законодательство о регистрациях ИП

Введена уголовная ответственность за незаконное использование чужих документов в целях регистрации ИП.

Главное

  • Государственная регистрация ИП через подставных лиц теперь карается:

  • штрафом от 100 000 до 300 000 ₽ или суммой дохода за 7–12 месяцев;

  • либо принудительными работами до 3 лет;

  • либо лишением свободы до 3 лет.

  • Введена уголовная ответственность за незаконное использование чужих документов в целях регистрации ИП.

  • При этом примечание к ст. 173.1 УК РФ дополняется исключением: если лицо впервые выступило в роли подставного лица и активно способствовало раскрытию или расследованию преступления, оно может быть освобождено от уголовной ответственности.

Кому это важно

  • предпринимателям и регистратору;

  • лицам, которые предлагают услуги «подставных» регистраций;

  • всем, кто работает с документами и оформляет ИП.

Рекомендации

  • не пользоваться услугами подставных лиц для регистрации ИП;

  • хранить и проверять документы законным образом;

  • при сомнениях — обратиться к юристу.

Следите за обновлениями и соблюдайте закон.

Информации об авторе

Андрей Илларионов

Андрей Илларионов

Юрист в ООО

71 подписчик143 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум