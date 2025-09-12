Закрытие иностранной компании: что нужно знать?

Выбор способа закрытия зависит от финансового положения компании, наличия долгов и целей учредителей. Тщательное соблюдение алгоритма закрытия поможет избежать рисков и финансовых потерь.

Закрытие иностранной компании — это серьезный юридический процесс, который требует тщательной подготовки и соблюдения всех необходимых процедур. Несоблюдение сроков или условий может привести к финансовым потерям, штрафам и даже к персональной ответственности руководства.

В этой статье мы рассмотрим основные варианты прекращения юридического лица, сосредоточившись на трех популярных юрисдикциях: Кипр, Великобритания и США.

Варианты закрытия юридического лица:

Добровольное исключение из реестра (Voluntary Strike Off) — популярный способ закрытия компаний в Великобритании. Эта процедура доступна для компаний, которые не ведут хозяйственную деятельность и не имеют активов или долгов. Компания должна быть неактивна минимум три месяца, и решение о закрытии принимается большинством директоров. После подачи формы в Companies House и публикации объявления в местной газете, заинтересованные лица имеют два месяца для подачи возражений. Добровольная остановка (Voluntary Dissolution) — распространенный вариант в США. Процесс начинается с голосования совета директоров и утверждения акционерами. Затем компания должна выполнить все финансовые обязательства, после чего остаточные активы распределяются среди акционеров. Завершающий этап — подача формы Articles of Dissolution в секретарь штата. Добровольная ликвидация (Voluntary Liquidation) — применяется как при платежеспособности, так и при финансовых трудностях. Если компания платежеспособна, акционеры принимают решение о ликвидации, подают декларацию платежеспособности и назначают лицензированного ликвидатора для распродажи активов и удовлетворения требований кредиторов.

🔍 Важно помнить! Выбор способа закрытия зависит от финансового положения компании, наличия долгов и целей учредителей. Тщательное соблюдение алгоритма закрытия поможет избежать рисков и финансовых потерь.

Если вы планируете закрытие иностранной компании, проконсультируйтесь с юристом, чтобы избежать неприятных последствий!