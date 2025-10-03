Налогообложение передачи имущества в личный фонд

Вопрос о налогах при передаче имущества в личный фонд и продаже имущества, полученного от личного фонда

Вопрос о налогах при передаче имущества в личный фонд и продаже имущества, полученного от личного фонда

1. Налог на прибыль при передаче имущества в личный фонд и его реализации

- Личные фонды подпадают под общие нормы главы 25 Налогового кодекса РФ.

- Пункт 1.1 статьи 277 НК РФ регулирует порядок определения стоимости имущества, передаваемого личным фондом от учредителей.

- Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 251 НК РФ, целевые взносы учредителей, пожертвования и безвозмездно полученные работы (услуги), связанные с уставной деятельностью личного фонда, освобождаются от налога на прибыль.

- Расходы по операциям реализации имущества личного фонда формируются в рамках текущей деятельности согласно общим нормам НК РФ.

2. НДФЛ при продаже имущества, полученного от личного фонда

- При продаже имущества (имущественных прав), полученного от личного фонда, налог на доходы физических лиц не взимается согласно пункту 18.2 статьи 217 НК РФ.

- Это означает, что доходы от продажи такого имущества освобождаются от НДФЛ.

💡 Вывод

При передаче имущества в личный фонд действуют особые налоговые правила, позволяющие освобождать целевые поступления от налога на прибыль. Продажа имущества, полученного от личного фонда, для физлиц также освобождена от НДФЛ.

Источник: Письмо МИНФИНа РФ № 03-03-06/3/55108 от 04.06.2025