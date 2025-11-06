ФНС дало старт проверкам доходов

Долгое время это было лишь обсуждаемой возможностью, а теперь – реальность! Федеральная налоговая служба начала активные проверки доходов граждан, и первыми под прицел попали... неработающие москвичи!

В этом году стартовали проверки в отношении трудоспособных, но формально "неработающих" жителей столицы, которые не декларируют свои реальные доходы. Это значит, что государство намерено выявлять и облагать налогом все источники заработка, даже те, о которых вы предпочитали молчать.