Налоговые проверки

ФНС дало старт проверкам доходов

Долгое время это было лишь обсуждаемой возможностью, а теперь – реальность! Федеральная налоговая служба начала активные проверки доходов граждан, и первыми под прицел попали... неработающие москвичи!

В этом году стартовали проверки в отношении трудоспособных, но формально "неработающих" жителей столицы, которые не декларируют свои реальные доходы. Это значит, что государство намерено выявлять и облагать налогом все источники заработка, даже те, о которых вы предпочитали молчать.

Почему это важно для каждого?

  • Борьба с "серыми" зарплатами: Проверки направлены на борьбу с нелегальными трудовыми отношениями, которые наносят ущерб рынку труда и бюджету страны.

  • Потери бюджета: Недекларируемые доходы – это прямые потери для государственного бюджета, которые могли бы быть направлены на социальные нужды, развитие инфраструктуры и т.д.

  • Риски для всех: Даже если вы не "неработающий москвич", такие меры могут стать предвестником более широкой кампании по проверке доходов всех граждан.

Руководитель УФНС г. Москвы, Третьякова, подчеркнула:

«Учитывая актуальность и социальную значимость проблемы нелегальных трудовых отношений, создаваемые ею риски в сфере рынка труда и возможные потери доходов бюджета, вопрос проведения мероприятий в отношении «неработающих граждан» будет находится на постоянном контроле».

Что это значит для вас?

Будьте внимательны: Если у вас есть дополнительные доходы, которые не были задекларированы, самое время задуматься о последствиях.

Проверяйте свою декларацию: Убедитесь, что все ваши доходы учтены корректно.

Соблюдайте закон: Легализация доходов – это не только требование закона, но и вклад в развитие общества.

