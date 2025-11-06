ФНС дало старт проверкам доходов

Долгое время это было лишь обсуждаемой возможностью, а теперь – реальность! Федеральная налоговая служба начала активные проверки доходов граждан, и первыми под прицел попали... неработающие москвичи!
В этом году стартовали проверки в отношении трудоспособных, но формально "неработающих" жителей столицы, которые не декларируют свои реальные доходы. Это значит, что государство намерено выявлять и облагать налогом все источники заработка, даже те, о которых вы предпочитали молчать.
Почему это важно для каждого?
Борьба с "серыми" зарплатами: Проверки направлены на борьбу с нелегальными трудовыми отношениями, которые наносят ущерб рынку труда и бюджету страны.
Потери бюджета: Недекларируемые доходы – это прямые потери для государственного бюджета, которые могли бы быть направлены на социальные нужды, развитие инфраструктуры и т.д.
Риски для всех: Даже если вы не "неработающий москвич", такие меры могут стать предвестником более широкой кампании по проверке доходов всех граждан.
Руководитель УФНС г. Москвы, Третьякова, подчеркнула:
«Учитывая актуальность и социальную значимость проблемы нелегальных трудовых отношений, создаваемые ею риски в сфере рынка труда и возможные потери доходов бюджета, вопрос проведения мероприятий в отношении «неработающих граждан» будет находится на постоянном контроле».
Что это значит для вас?
Будьте внимательны: Если у вас есть дополнительные доходы, которые не были задекларированы, самое время задуматься о последствиях.
Проверяйте свою декларацию: Убедитесь, что все ваши доходы учтены корректно.
Соблюдайте закон: Легализация доходов – это не только требование закона, но и вклад в развитие общества.
