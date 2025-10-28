Возмещение убытков из-за неправомерных действий налоговых органов

Решение по делу № А12-27928/2021 не установило незаконность действий должностных лиц инспекции, связанных с проведением налоговой проверки и привлечением к ответственности.

Недавнее решение арбитражного суда проливает свет на важные аспекты возмещения убытков, причиненных налогоплательщикам.

Ключевые моменты:

• Возврат переплаты: Налоговым органом заявителю была возвращена переплата налогов по решению суда.

• Погашение долга: Полученные средства были направлены на погашение основного долга (11 000 000 руб.) и процентов по договору займа (1 115 150,66 руб.).

• Банковская комиссия: Также была уплачена банковская комиссия в размере 440 000 руб.

• Иск о возмещении убытков: Истец обратился в суд, считая выплаченные проценты и банковскую комиссию убытками, понесенными из-за необоснованного решения налогового органа.

Правовая основа:

• Статья 15 ГК РФ: Расходы на восстановление нарушенного права относятся к реальному ущербу и подлежат возмещению.

• Статья 16 ГК РФ: Незаконные действия (бездействие) государственных органов, должностных лиц подлежат возмещению.

• Статья 1069 ГК РФ: Вред, причиненный гражданину или юрлицу незаконными действиями гос. органов, возмещается за счет казны.

• Статья 103 НК РФ: Убытки, причиненные неправомерными действиями налоговых органов, подлежат полному возмещению, включая упущенную выгоду.

Важно доказать:

Для успешного взыскания убытков необходимо доказать:

1. Наличие и размер убытков.

2. Противоправность поведения причинителя убытков.

3. Причинную связь между нарушением и убытками.

Исключения:

Следует помнить, что убытки, причиненные правомерными действиями должностных лиц налоговых органов, возмещаются только в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Вывод:

Решение по делу № А12-27928/2021 не установило незаконность действий должностных лиц инспекции, связанных с проведением налоговой проверки и привлечением к ответственности.