Возмещение убытков из-за неправомерных действий налоговых органов
Недавнее решение арбитражного суда проливает свет на важные аспекты возмещения убытков, причиненных налогоплательщикам.
Ключевые моменты:
• Возврат переплаты: Налоговым органом заявителю была возвращена переплата налогов по решению суда.
• Погашение долга: Полученные средства были направлены на погашение основного долга (11 000 000 руб.) и процентов по договору займа (1 115 150,66 руб.).
• Банковская комиссия: Также была уплачена банковская комиссия в размере 440 000 руб.
• Иск о возмещении убытков: Истец обратился в суд, считая выплаченные проценты и банковскую комиссию убытками, понесенными из-за необоснованного решения налогового органа.
Правовая основа:
• Статья 15 ГК РФ: Расходы на восстановление нарушенного права относятся к реальному ущербу и подлежат возмещению.
• Статья 16 ГК РФ: Незаконные действия (бездействие) государственных органов, должностных лиц подлежат возмещению.
• Статья 1069 ГК РФ: Вред, причиненный гражданину или юрлицу незаконными действиями гос. органов, возмещается за счет казны.
• Статья 103 НК РФ: Убытки, причиненные неправомерными действиями налоговых органов, подлежат полному возмещению, включая упущенную выгоду.
Важно доказать:
Для успешного взыскания убытков необходимо доказать:
1. Наличие и размер убытков.
2. Противоправность поведения причинителя убытков.
3. Причинную связь между нарушением и убытками.
Исключения:
Следует помнить, что убытки, причиненные правомерными действиями должностных лиц налоговых органов, возмещаются только в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Вывод:
Решение по делу № А12-27928/2021 не установило незаконность действий должностных лиц инспекции, связанных с проведением налоговой проверки и привлечением к ответственности.
