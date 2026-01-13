8101 ОК МП деск
Андрей Илларионов
Конституционный суд РФ подтвердил: налог на сверхприбыль подлежит уплате налогоплательщиками банкротами

Освобождения отдельных категорий лиц от сверхприбыльной налоговой обязанности являются волей законодателя, а не следствием пробела в регулировании. Например, по НК РФ существуют иные освобождения, но банкроты в них не вошли.

Законодатель не предусматривает выведения из-под обложения разового характера такой категории налогоплательщиков — банкроты не освобождены по этому налогу.

В 2021–2022 годах продажа недвижимости банкротов происходила в благоприятной рыночной конъюнктуре, что тоже могло давать сверхприбыль. Именно поэтому закон охватывает любые операции, приводящие к сверхприбылью в рамках Федерального закона «О налоге на сверхприбыль».

Источник: Определение Конституционного суда РФ от 4 декабря 2025 года.

