Взаимозависимость компаний и налоговые риски: дело по НК РФ в Омской области

В судьбе нескольких юрлиц и физического лица на территории Омской области рассматривалось дело о признании взаимозависимости и взыскании налоговой задолженности. Налоговый орган обратился в Арбитражный суд с требованием признать зависимыми ООО «НГСМ-180», ООО «НГСМ-807», ООО «НГСМ-950», а также Немиша Д.Ю. и взыскать задолженность по обязательным платежам.

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования налогового органа, руководствуясь нормами НК РФ (пункты 1 и 3 пункта 3 статьи 45, статьи 20, 23, 105.1) и представленными доказательствами. Было установлено, что указанные юридические лица и гражданин являются взаимозависимыми к целям применения нормы о зависимых лицах. По заключению судов, Немиш Д.Ю. — бенефициар бизнеса, и предприятие применяло схему ухода от налогообложения: перевод бизнеса и персонала на ООО «НГСМ-950» с последующим перераспределением налоговой нагрузки.

Кассационная инстанция поддержала выводы нижестоящих судов, основываясь на материальном праве и установленной доказательной базе. По состоянию на 15.11.2024 должники имели недоимку по налоговым платежам свыше трех месяцев, возникшую по результатам выездных налоговых проверок. Общие суммы задолженности составили: ООО «НГСМ-180» — 562 791 463,02 руб., ООО «НГСМ-807» — 323 420 553,97 руб. Попытки принудительного взыскания оказались безрезультатными.

Судебная практика пришла к выводу о взаимозависимости на основе ряда факторов: единый учредитель и адреса регистрации (ООО «НГСМ-807» и ООО «НГСМ-180» по одному адресу в Омске; ООО «НГСМ-950» регистрация и фактический адрес до 2017 года), общий руководитель и бухгалтерия (один ответственный за учет — Терентьева В.М.), единый IP-адрес для бухгалтерии и налоговой отчетности, единый сайт и логотип, общий номер телефона и связанная финансовая инфраструктура, включая расчётные счета и банковские операции.

Дело носит характер примера того, как суды применяют нормы о взаимозависимости лиц для обеспечения налоговой дисциплины, особенно в случаях, когда бизнесы представляют собой «цепочку» организаций под единым руководством и с общими ресурсами.

