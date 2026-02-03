Вопросы НДС при закупке комплектующих для БПЛА

Согласно, п. 23 ст. 150 НК РФ освобождается от НДС ввоз на территорию РФ двигателей, запасных частей и комплектующих изделий.

Вопрос: Российская компания. закупает у китайской компании комплектующие для БПЛА. Продаваться они будут на территории РФ как комплектующие, без сборки. Опишите НДС на покупку и реализацию комплектующих, особенности налогообложения, обоснование.

Ответ: С 01.10.2025 по 31.12.2027 действуют налоговые льготы для ввоза в РФ и реализации беспилотников и их комплектующих. Рассмотрим такие льготы подробнее.

Согласно, п. 23 ст. 150 НК РФ освобождается от НДС ввоз на территорию РФ двигателей, запасных частей и комплектующих изделий, предназначенных для строительства, ремонта и (или) модернизации на территории РФ беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 до 30 кг (далее – беспилотники). Кроме того, освобождается ввоз печатных изданий, опытных образцов и (или) их составных частей, необходимых для разработки, создания и (или) испытания указанных беспилотников и (или) двигателей.

Освобождение применяется при представлении в таможенный орган документа, выданного Минпромторгом России и подтверждающего целевое назначение ввозимого товара.

Если ввоз осуществляется с уплатой НДС на таможне, то такой НДС можно взять к вычету.

Кроме того, согласно новому пп. 15.1 п. 1 ст. 164 НК РФ, по ставке НДС 0 % облагается реализация на территории РФ некоторых видов беспилотников, собранных (произведенных) на территории ЕАЭС.

В нашем случае, сборки БПЛА не происходит, поэтому, налогообложение НДС будет происходить в общем порядке по ставке 22 %.