Нормативные основы безнадежности взыскания и порядка принудительного взыскания налоговой задолженности в РФ

В редакции Налогового кодекса РФ, действовавшей до 01.01.2023, установлен перечень оснований для признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам, включая случаи, когда взыскание стало невозможным. Одним из таких оснований является принятие судом акта, по которому налоговый орган утрачивает возможность взыскания в связи с истечением срока или ограничений, включая определение об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд.