Нормативные основы безнадежности взыскания и порядка принудительного взыскания налоговой задолженности в РФ

В редакции Налогового кодекса РФ, действовавшей до 01.01.2023, установлен перечень оснований для признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам, включая случаи, когда взыскание стало невозможным. Одним из таких оснований является принятие судом акта, по которому налоговый орган утрачивает возможность взыскания в связи с истечением срока или ограничений, включая определение об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд.
Порядок взыскания и сроки
Согласно пункту 2 статьи 69 НК РФ до 01.01.2023 лица, имеющие недоимку, получают требование об уплате налога. Требование должно быть исполнено в течение восьми дней с даты получения, если иное не указано в самом требовании. Это часть процедуры, направляющей к взысканию налоговой задолженности и оформляющей временные рамки уплаты.
Единый внесудебный порядок взыскания
Как указано в определении Верховного суда РФ от 05.07.2021 №307-ЭС21-2135, меры принудительного взыскания за счет денежных средств на банковских счетах и имущества налогоплательщика являются последовательными этапами единого внесудебного порядка взыскания, а не самостоятельными процедурами. Начиная с 02.09.2010 в абзаце III пункта 1 ст. 47 НК РФ (до 01.01.2023) и сейчас в пункте 4 ст. 47 НК РФ, установлен двухлетний предельный срок судебного взыскания, применяемый при утрате возможности внесудебного взыскания.
Принципы и изменения
Изменения в законодательство, включая поправки Федерального закона от 14.07.2022 №263-ФЗ, скорректировали формулировки и сроки, но базовый принцип остаётся: взыскание налоговой задолженности реализуется через последовательную и координированную схему внесудебных и судебных процедур. Эффективность этой схемы зависит от своевременного применения процедурных норм и понимания того, какие случаи приводят к признанию задолженности безнадежной к взысканию.
Источники
Решение Арбитражного суда Республики Дагестан по делу №А15-15622/2025 от 30.01.2026 г.
НК РФ: положения о безнадежности взыскания, требования об уплате налога, порядок внесудебного взыскания и сроки.
Определение Верховного Суда РФ от 05.07.2021 №307-ЭС21-2135 о составе мер принудительного взыскания и их роли в едином внесудебном порядке.
Начать дискуссию