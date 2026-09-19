Обзор судебной практики по ст. 31 и 93.1 НК РФ за 2026 год

Статья 31 НК РФ — права налоговых органов
1. Главное дело года: проверяемого налогоплательщика нельзя допрашивать как свидетеля
Постановление Конституционного Суда РФ от 05.03.2026 № 12-П (дело Немерова) — ключевой судебный акт 2026 года, затрагивающий сразу ст. 31, ст. 90 и ст. 128 НК РФ.
Фабула. ИФНС проводила выездную проверку физического лица и вызвала самого проверяемого на допрос в качестве свидетеля по обстоятельствам его собственной деятельности. За неявку его оштрафовали на 500 руб. (с учётом смягчения) по ч. 1 ст. 128 НК РФ.
Суды трёх инстанций отказали в удовлетворении иска, исходя из буквального толкования ст. 90: «любое физическое лицо» — значит, и сам налогоплательщик.
Вывод КС РФ. Расширительное толкование ст. 90 «обессмысливает» раздельное закрепление в подп. 4 и подп. 12 п. 1 ст. 31 НК РФ двух разных полномочий: вызова налогоплательщика для дачи пояснений и вызова свидетеля для допроса. Налогоплательщик не может быть свидетелем по обстоятельствам своей собственной деятельности, проверяемой в его отношении. Ст. 90 и ст. 128 признаны не противоречащими Конституции, но в конституционно-правовом смысле, исключающем их применение к проверяемому лицу как к свидетелю.
Дальнейшее развитие. Определение ВС РФ от 11.03.2026 № 67-КАД25-12-К8 отменило акты трёх инстанций и удовлетворило требования Немерова.
Практическое следствие. Налоговый орган вправе вызвать налогоплательщика для дачи пояснений по подп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ, но за неявку без уважительных причин не может применять штраф по ст. 128 НК РФ (ответственность свидетеля). КС РФ указал, что законодатель вправе установить отдельную ответственность за неявку на вызов по ст. 31, но пока этого не сделано — налоговики не могут подменять один институт другим.
2. Налоговая реконструкция по подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ
Определение СКЭС ВС РФ от 31.03.2026 № 307-ЭС25-11805 (ООО «Вокфорс» против ИФНС № 11 по Ленинградской области).
ВС РФ уточнил границы применения расчётного метода (подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ) при налоговой реконструкции по ст. 54.1 НК РФ:
Расчётный путь определения налогов допустим, если не ставится под сомнение сама возможность уменьшения налоговой базы на заявленные затраты.
Но платежи «техническим» организациям, не уплачивающим налоги, не могут признаваться экономически оправданными расходами, даже если налогоплательщик считал их привлечение эффективным.
Подлинность экономического содержания операции, а не формальный документооборот — основа определения налоговой обязанности.
3. Направление документов физическим лицам (п. 5 ст. 31 НК РФ)
Тематический обзор ВС РФ № 3/2026 (утв. 25.03.2026).
Рассмотрены споры о направлении требований и уведомлений физическим лицам:
Документы физическому лицу, не являющемуся ИП, направляются по адресу места жительства или по адресу для направления документов, содержащемуся в ЕГРН.
Несовпадение суммы в административном иске и в требовании об уплате задолженности — не основание для возвращения иска. При увеличении отрицательного сальдо ЕНС направление нового требования не требуется.
В совокупной обязанности не учитываются недоимка и пени, возможность принудительного взыскания которых утрачена.
4. Истребование документов при камеральных проверках
Обзор практики ВС РФ № 1 (2026) и Определение СКЭС ВС РФ от 30.10.2025 № 309-ЭС25-6656 (дело ООО «МиСТ»).
ВС РФ скорректировал подход к п. 7 ст. 88 НК РФ: при камеральной проверке расчёта 6-НДФЛ налоговый орган вправе истребовать подтверждающие документы, если выявлены расхождения с данными инспекции. Ссылка налогоплательщика на п. 7 ст. 88 («не вправе истребовать дополнительные документы») не освобождает от обязанности обосновать расхождения. При этом ст. 31 и ст. 93 НК РФ рассматриваются как общие нормы, не ограниченные только выездными проверками.
Статья 93.1 НК РФ — истребование документов у контрагентов и третьих лиц
1. Истребование по цепочке контрагентов
Решение ВС РФ от 09.12.2024 № АКПИ24-755 — продолжало формировать практику в 2026 году.
ВС РФ подтвердил: НК РФ не содержит ограничений для истребования документов только у первого контрагента. Налоговые органы вправе запрашивать документы у любого звена цепочки сделок, включая лиц, не являющихся прямыми контрагентами проверяемого. Однако в требовании обязательно указание полной цепочки контрагентов и связи запрашиваемых документов с проверяемым лицом.
ФНС разъяснила, что при заполнении строки «касающиеся деятельности» налоговый орган обязан указать наименование проверяемого лица и отразить цепочку взаимодействия всех поименованных лиц. Без этого требование может быть признано не соответствующим п. 1 ст. 93.1 НК РФ.
2. Требования вне рамок проверок (п. 2 ст. 93.1)
Устойчивая судебная позиция 2026 года — требования вне рамок налоговых проверок признаются незаконными, если:
Не указана конкретная сделка. Формулировки «все документы по взаимоотношениям с ООО "Ромашка" за 2022–2024 годы» без указания конкретной сделки — нарушение п. 2 ст. 93.1. Суды отменяют штрафы по п. 2 ст. 126 НК РФ в таких случаях.
Отсутствует обоснованная необходимость. Ссылка на «проведение мероприятий налогового контроля» без конкретизации — недостаточное основание.
Запрос «на все подряд» вне проверки. Истребование расшифровок балансовых статей, оборотно-сальдовых ведомостей, штатного расписания и т. п. вне рамок проверки — неправомерно, так как не относится к конкретной сделке.
Дело из практики. Арбитражный суд Москвы признал требование недействительным, когда ИФНС запросила у налогоплательщика вне рамок проверки документы за три года (расшифровки балансовых показателей, налоговые регистры и т. д.) без указания конкретной сделки. Суд указал, что п. 2 ст. 93.1 не предусматривает права на истребование документов безотносительно конкретных сделок.
3. Процедурные нарушения при направлении требований
Судебная практика 2026 года подтвердила ряд безусловных оснований для признания требований незаконными:
Нарушение
Последствие
Отсутствие копии поручения ИФНС по месту учёта контрагента
Требование не порождает обязанности исполнения
Направление требования напрямую проверяющей ИФНС, минуя ИФНС по месту учёта
Нарушение п. 3 ст. 93.1
Несоблюдение утверждённой формы (Приказ ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@)
Основание для оспаривания
Повторное истребование ранее представленных документов
Применяется по аналогии п. 5 ст. 93 НК РФ
Запрос документов, обязанность по составлению которых НК РФ не предусматривает
Штатное расписание, расчёт себестоимости и т. п. — не представляются
4. Штрафы: позиции судов
Штраф по п. 2 ст. 126 НК РФ (10 000 руб.) — основная санкция за непредставление документов по ст. 93.1:
Суды отменяют штраф, если отказ мотивирован и относится к документам, не связанным с конкретной сделкой или проверяемым лицом.
Штраф правомерен при простом молчании или немотивированном отказе.
Множественные штрафы правомерны: если ИФНС выставила 57 отдельных требований и по каждому был отказ — 57 самостоятельных составов правонарушения, 57 штрафов законны.
Своевременное уведомление об отсутствии документов (п. 5 ст. 93.1, п. 3 ст. 93 НК РФ) исключает штраф.
5. Доступность протоколов допроса и аудиозаписей
Постановление АС Волго-Вятского округа от 13.03.2026 № Ф01-5343/2025 по делу № А11-7538/2023 — суд признал, что нарушение порядка допроса (ст. 90, ст. 99 НК РФ) не всегда влечёт недопустимость протоколов, если налогоплательщик существенно не опроверг показания свидетелей. При этом налогоплательщик вправе требовать предоставления аудио- и видеозаписей допросов для ознакомления с материалами проверки.
6. Дела первой инстанции 2026 года
В 2026 году в арбитражных судах рассматривался ряд дел с применением ст. 93.1:
АС Республики Дагестан (12.04.2026) — спор об объёме истребуемых документов по деятельности проверяемого лица.
АС Кировской области (26.03.2026) — оспаривание требований по исполнению сделок.
АС города Москвы (05.03.2026) — непредставление контрагентами документов по ст. 93.1 как основание для доначисления НДС.
АС Рязанской области (03.03.2026) — непредставление реальности сделок через ст. 93.1 как аргумент ИФНС.
АС Красноярского края (25.02.2026) — истребование документов у работодателя сотрудника контрагента.
Основные тенденции 2026 года
Жёсткое разграничение статусов — КС РФ чётко разделил вызов налогоплательщика для дачи пояснений (подп. 4 п. 1 ст. 31) и допрос свидетеля (подп. 12 п. 1 ст. 31). Подмена одного другим недопустима.
Ограничение «бесконтрольных» запросов — суды продолжают линию КС РФ (Определение № 821-О) на ограничение ст. 93.1 рамками конкретной сделки. Запросы «всего и подряд» вне рамок проверок признаются незаконными.
Расширение по цепочке при условии обоснования — ВС РФ подтвердил право запрашивать документы у любого звена цепочки, но с обязательным указанием всей цепочки в требовании.
Законодательный пробел — КС РФ указал на необходимость установления отдельной ответственности за неявку налогоплательщика на вызов по ст. 31. Пока этого нет, налоговики ограничены в инструментах понуждения к явке.
Снижение формализма при взыскании — ВС РФ смягчил подход к несовпадению сумм в требовании и иске, к однократности требования при изменении сальдо ЕНС.
Актуальные штрафы — 10 000 руб. по п. 2 ст. 126 НК РФ за непредставление документов; 5 000 руб. по п. 1 ст. 129.1 за несообщение информации. Оспаривать нужно требование, а не норму о штрафе.