Обзор судебной практики по ст. 31 и 93.1 НК РФ за 2026 год

Статья 31 НК РФ — права налоговых органов

1. Главное дело года: проверяемого налогоплательщика нельзя допрашивать как свидетеля

Постановление Конституционного Суда РФ от 05.03.2026 № 12-П (дело Немерова) — ключевой судебный акт 2026 года, затрагивающий сразу ст. 31, ст. 90 и ст. 128 НК РФ.

Фабула. ИФНС проводила выездную проверку физического лица и вызвала самого проверяемого на допрос в качестве свидетеля по обстоятельствам его собственной деятельности. За неявку его оштрафовали на 500 руб. (с учётом смягчения) по ч. 1 ст. 128 НК РФ.

Суды трёх инстанций отказали в удовлетворении иска, исходя из буквального толкования ст. 90: «любое физическое лицо» — значит, и сам налогоплательщик.

Вывод КС РФ. Расширительное толкование ст. 90 «обессмысливает» раздельное закрепление в подп. 4 и подп. 12 п. 1 ст. 31 НК РФ двух разных полномочий: вызова налогоплательщика для дачи пояснений и вызова свидетеля для допроса. Налогоплательщик не может быть свидетелем по обстоятельствам своей собственной деятельности, проверяемой в его отношении. Ст. 90 и ст. 128 признаны не противоречащими Конституции, но в конституционно-правовом смысле, исключающем их применение к проверяемому лицу как к свидетелю.

Дальнейшее развитие. Определение ВС РФ от 11.03.2026 № 67-КАД25-12-К8 отменило акты трёх инстанций и удовлетворило требования Немерова.

Практическое следствие. Налоговый орган вправе вызвать налогоплательщика для дачи пояснений по подп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ, но за неявку без уважительных причин не может применять штраф по ст. 128 НК РФ (ответственность свидетеля). КС РФ указал, что законодатель вправе установить отдельную ответственность за неявку на вызов по ст. 31, но пока этого не сделано — налоговики не могут подменять один институт другим.

2. Налоговая реконструкция по подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ

Определение СКЭС ВС РФ от 31.03.2026 № 307-ЭС25-11805 (ООО «Вокфорс» против ИФНС № 11 по Ленинградской области).

ВС РФ уточнил границы применения расчётного метода (подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ) при налоговой реконструкции по ст. 54.1 НК РФ:

Расчётный путь определения налогов допустим, если не ставится под сомнение сама возможность уменьшения налоговой базы на заявленные затраты.

Но платежи «техническим» организациям, не уплачивающим налоги, не могут признаваться экономически оправданными расходами , даже если налогоплательщик считал их привлечение эффективным.

Подлинность экономического содержания операции, а не формальный документооборот — основа определения налоговой обязанности.

3. Направление документов физическим лицам (п. 5 ст. 31 НК РФ)

Тематический обзор ВС РФ № 3/2026 (утв. 25.03.2026).

Рассмотрены споры о направлении требований и уведомлений физическим лицам:

Документы физическому лицу, не являющемуся ИП, направляются по адресу места жительства или по адресу для направления документов, содержащемуся в ЕГРН.

Несовпадение суммы в административном иске и в требовании об уплате задолженности — не основание для возвращения иска . При увеличении отрицательного сальдо ЕНС направление нового требования не требуется.

В совокупной обязанности не учитываются недоимка и пени, возможность принудительного взыскания которых утрачена.

4. Истребование документов при камеральных проверках

Обзор практики ВС РФ № 1 (2026) и Определение СКЭС ВС РФ от 30.10.2025 № 309-ЭС25-6656 (дело ООО «МиСТ»).

ВС РФ скорректировал подход к п. 7 ст. 88 НК РФ: при камеральной проверке расчёта 6-НДФЛ налоговый орган вправе истребовать подтверждающие документы, если выявлены расхождения с данными инспекции. Ссылка налогоплательщика на п. 7 ст. 88 («не вправе истребовать дополнительные документы») не освобождает от обязанности обосновать расхождения. При этом ст. 31 и ст. 93 НК РФ рассматриваются как общие нормы, не ограниченные только выездными проверками.