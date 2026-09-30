Возражения в налоговую: теперь строго по формату
ФНС утвердила обязательный формат электронных возражений приказом от 11.08.2026 № ЕД-1-2/568. С 30 сентября подать возражения в произвольной форме больше не получится.
ФНС утвердила обязательный формат электронных возражений приказом от 11.08.2026 № ЕД-1-2/568. С 30 сентября подать возражения в произвольной форме больше не получится.
Что подаётся по формату:
возражения на акт проверки (ст. 100 НК РФ)
возражения на дополнение к акту (ст. 101 НК РФ)
возражения на акт об обнаружении фактов нарушений (ст. 101.4 НК РФ)
Как отправлять. Компании — только по ТКС. Физлица — только через личный кабинет или Госуслуги. ИП вправе выбрать любой способ. Текстовая часть ограничена 2000 знаков. Документы прикладываются в форматах tiff, jpg, pdf, png (приказ ФНС от 19.08.2026 № ЕД-1-26/585).
Когда откажут в приёме. Два основания: формат не соответствует приказу № ЕД-1-2/568 или нарушены требования к электронной подписи. Налоговая автоматически отправит уведомление об отказе. Подать можно повторно, но дополнительного времени на исправление ошибок приказ не даёт — нужно уложиться в предельный срок для возражений.
Что делать до 30 сентября. Утверждённый формат вступает в силу 30 сентября, но по НК ФНС должна была утвердить его уже с 1 сентября. Возникает разрыв: формат официально не действует, а неформализованные письма по ТКС налоговики перестали принимать ещё в начале года (приказ ФНС от 19.02.2026 № ЕД-1-26/114).
До 30 сентября возражения можно отправлять неформализованным документооборотом — технически ФНС не может запретить отправку неформализованных документов. Однако инспектор вправе отказаться их рассматривать. Поэтому надёжнее подавать возражения через личный кабинет.
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