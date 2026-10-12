Анализ налоговых и судебных споров по личным фондам: фокус на добросовестности

Введение
Концепция добросовестности в контексте личных фондов становится ключевым элементом при рассмотрении споров. Рассмотрим, как это понятие применяется на практике, опираясь на реальные судебные кейсы.
Показательным примером служит дело № А55-19202/2026 (Арбитражный суд Самарской области). В рамках спора о субсидиарной ответственности контролирующих лиц ООО «Энергоспецстройсервис» налоговый орган добился наложения обеспечительных мер в отношении личного фонда «Опора». Суд запретил регистрационные действия и отчуждение так называемых «100% долей» фонда, принадлежащего одному из ответчиков.
Ключевой момент для темы добросовестности: фонд был зарегистрирован буквально за месяц до начала разбирательств, при этом у компании-должника к тому моменту уже существовали значительные кредиторские претензии и судебные споры. На этом основании налоговая и суд увидели риск того, что имущество вывели в фонд специально, чтобы увести его из-под будущего взыскания. Этот кейс демонстрирует: если структура создана незадолго до возникновения спора и есть признаки использования фонда как технического звена для сохранения контроля над активами, суды склонны усматривать недобросовестность.
Анализ дела фонда «Опора»
Судебная практика показывает, что при оценке добросовестности создания фонда суды учитывают:
Временной фактор создания фонда относительно возникновения финансовых проблем
Экономическую обоснованность передачи активов
Реальность намерений учредителя
Фактический контроль над переданными активами
Критерии недобросовестности
Суды обращают внимание на следующие признаки:
Формальный характер создания фонда
Сохранение контроля учредителя над активами
Отсутствие деловой цели при передаче имущества
Подозрительные сделки с активами фонда
Налоговые риски
Налоговое законодательство предусматривает дополнительные проверки при выявлении:
Необоснованной выгоды от создания фонда
Манипуляций с активами
Искусственного дробления бизнеса
Вывода активов из-под налогообложения
Практические выводы
Анализ судебной практики позволяет сделать следующие заключения:
Создание фонда не является гарантией защиты активов от налоговых претензий
Формальное соблюдение требований закона недостаточно для признания добросовестности
Суды требуют доказательства реальной деловой цели
Налоговая служба активно отслеживает операции с активами фондов
Рекомендации по минимизации рисков
Для снижения рисков необходимо:
Документально подтвердить деловую цель создания фонда
Обеспечить реальную автономию фонда
Провести независимую оценку передаваемых активов
Соблюдать прозрачность в управлении фондом
Заключение
Принцип добросовестности становится центральным элементом оценки законности операций с личными фондами. Судебная практика показывает, что:
Формальные признаки не гарантируют защиту активов
Реальная деловая цель должна быть четко обоснована
Прозрачность операций критически важна
Профессиональный подход к созданию и управлению фондом необходим