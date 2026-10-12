Анализ налоговых и судебных споров по личным фондам: фокус на добросовестности

Введение

Концепция добросовестности в контексте личных фондов становится ключевым элементом при рассмотрении споров. Рассмотрим, как это понятие применяется на практике, опираясь на реальные судебные кейсы.

Показательным примером служит дело № А55-19202/2026 (Арбитражный суд Самарской области). В рамках спора о субсидиарной ответственности контролирующих лиц ООО «Энергоспецстройсервис» налоговый орган добился наложения обеспечительных мер в отношении личного фонда «Опора». Суд запретил регистрационные действия и отчуждение так называемых «100% долей» фонда, принадлежащего одному из ответчиков.

Ключевой момент для темы добросовестности: фонд был зарегистрирован буквально за месяц до начала разбирательств, при этом у компании-должника к тому моменту уже существовали значительные кредиторские претензии и судебные споры. На этом основании налоговая и суд увидели риск того, что имущество вывели в фонд специально, чтобы увести его из-под будущего взыскания. Этот кейс демонстрирует: если структура создана незадолго до возникновения спора и есть признаки использования фонда как технического звена для сохранения контроля над активами, суды склонны усматривать недобросовестность.