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Андрей Илларионов
Налоговые проверки
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Когда ИНФС назначает экспертизу стоимости ОС: правовые основания и риски

Налоговые экспертизы — это не просто формальная проверка. Они направлены на выявление реальных экономических показателей и могут существенно повлиять на размер налоговых обязательств.

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Правовая основа

Налоговая экспертиза — это специальное исследование, которое проводится в рамках налоговых проверок для установления правильности исчисления налогов. Основанием служит статья 95 Налогового кодекса РФ, которая наделяет ФНС правом назначать такие экспертизы.

Предмет проверки

Основное внимание при проведении экспертизы уделяется:

  • правильности определения остаточной стоимости основных средств

  • корректности ведения бухгалтерского учёта

  • соответствию отражённых операций реальным сделкам

  • обоснованности формирования налоговой базы

Судебная практика

Важным прецедентом стало дело № А12-28106/2024, рассмотренное Верховным Судом РФ. В рамках этого дела рассматривался спор о:

  • методике определения остаточной стоимости

  • правомерности выводов налоговой экспертизы

  • корректности исчисления налога на имущество

Практические аспекты

При проведении экспертизы налоговые органы могут:

  • запрашивать дополнительные документы

  • привлекать специалистов

  • проводить инвентаризацию имущества

  • проверять достоверность отражённых операций

Рекомендации налогоплательщикам

Для минимизации рисков рекомендуется:

  • вести достоверный бухгалтерский учёт

  • сохранять первичные документы

  • своевременно отражать операции

  • проводить внутреннюю проверку расчётов по налогу на имущество

Заключение

Важно понимать, что налоговые экспертизы — это не просто формальная проверка. Они направлены на выявление реальных экономических показателей и могут существенно повлиять на размер налоговых обязательств. Поэтому налогоплательщикам следует уделять особое внимание качеству ведения бухгалтерского учёта и обоснованности формируемых показателей.

Особую актуальность данная тема приобретает в свете усиления контрольных функций налоговых органов и развития практики назначения экспертиз при проверках.

Информации об авторе

Андрей Илларионов

Андрей Илларионов

Юрист в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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