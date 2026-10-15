Когда ИНФС назначает экспертизу стоимости ОС: правовые основания и риски

Правовая основа
Налоговая экспертиза — это специальное исследование, которое проводится в рамках налоговых проверок для установления правильности исчисления налогов. Основанием служит статья 95 Налогового кодекса РФ, которая наделяет ФНС правом назначать такие экспертизы.
Предмет проверки
Основное внимание при проведении экспертизы уделяется:
правильности определения остаточной стоимости основных средств
корректности ведения бухгалтерского учёта
соответствию отражённых операций реальным сделкам
обоснованности формирования налоговой базы
Судебная практика
Важным прецедентом стало дело № А12-28106/2024, рассмотренное Верховным Судом РФ. В рамках этого дела рассматривался спор о:
методике определения остаточной стоимости
правомерности выводов налоговой экспертизы
корректности исчисления налога на имущество
Практические аспекты
При проведении экспертизы налоговые органы могут:
запрашивать дополнительные документы
привлекать специалистов
проводить инвентаризацию имущества
проверять достоверность отражённых операций
Рекомендации налогоплательщикам
Для минимизации рисков рекомендуется:
вести достоверный бухгалтерский учёт
сохранять первичные документы
своевременно отражать операции
проводить внутреннюю проверку расчётов по налогу на имущество
Заключение
Важно понимать, что налоговые экспертизы — это не просто формальная проверка. Они направлены на выявление реальных экономических показателей и могут существенно повлиять на размер налоговых обязательств. Поэтому налогоплательщикам следует уделять особое внимание качеству ведения бухгалтерского учёта и обоснованности формируемых показателей.
Особую актуальность данная тема приобретает в свете усиления контрольных функций налоговых органов и развития практики назначения экспертиз при проверках.