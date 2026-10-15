Когда ИНФС назначает экспертизу стоимости ОС: правовые основания и риски

Заключение

Важно понимать, что налоговые экспертизы — это не просто формальная проверка. Они направлены на выявление реальных экономических показателей и могут существенно повлиять на размер налоговых обязательств. Поэтому налогоплательщикам следует уделять особое внимание качеству ведения бухгалтерского учёта и обоснованности формируемых показателей.

Особую актуальность данная тема приобретает в свете усиления контрольных функций налоговых органов и развития практики назначения экспертиз при проверках.