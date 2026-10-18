Новый порядок учета она и оно: Минфин разделил налоговые эффекты по трем группам

Три группы операций — три места списания

Минфин разделил все операции на три категории.

Первая группа — операции, которые формируют чистую прибыль (убыток). Если налоговый эффект возник по факту хозяйственной жизни, который был признан в составе чистой прибыли, то и сам эффект нужно отражать там же. В эту группу Минфин отнёс:

уменьшение обязательства по аренде сверх балансовой стоимости права пользования активом (ППА), включённое в доходы;

переоценку финансовых вложений по текущей рыночной стоимости, попавшую в доходы или расходы;

стоимость излишков активов, выявленных при инвентаризации и включённых в доходы;

величину обесценения запасов, отнесённую на расходы;

результат обесценения основных средств или его восстановления, который формирует доходы или расходы;

величину оценочного обязательства, признанную в расходах.

Вторая группа — операции, которые формируют совокупный финансовый результат, но не включаются в чистую прибыль. Сюда относятся налоговые эффекты по результатам переоценки внеоборотных активов (если они не попали в чистую прибыль), а также по курсовым разницам при пересчёте стоимости активов и обязательств по международным сделкам.

Третья группа — операции, которые относятся напрямую на капитал. В этой категории — корректировка входящего остатка нераспределённой прибыли из-за ретроспективного изменения учётной политики, а также исправление существенной ошибки, выявленной уже после утверждения отчётности за соответствующий год.