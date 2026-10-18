Новый порядок учета она и оно: Минфин разделил налоговые эффекты по трем группам

С 2026 года бухгалтерам придётся по-новому отражать разницы, которые возникают при пересчёте отложенных налоговых активов и обязательств (ОНА и ОНО) из-за изменения ставки налога на прибыль. Раньше любые результаты такого пересчёта списывали на чистую прибыль или убыток. Теперь подход стал дифференцированным: куда отнести разницу — зависит от того, по какой первоначальной операции она возникла. Это следует из приказа Минфина от 20.08.2026 № 121н, который вносит поправки в ПБУ 18/02. Применять новые правила нужно уже при подготовке годовой отчётности за 2026 год.
Три группы операций — три места списания
Минфин разделил все операции на три категории.
Первая группа — операции, которые формируют чистую прибыль (убыток). Если налоговый эффект возник по факту хозяйственной жизни, который был признан в составе чистой прибыли, то и сам эффект нужно отражать там же. В эту группу Минфин отнёс:
уменьшение обязательства по аренде сверх балансовой стоимости права пользования активом (ППА), включённое в доходы;
переоценку финансовых вложений по текущей рыночной стоимости, попавшую в доходы или расходы;
стоимость излишков активов, выявленных при инвентаризации и включённых в доходы;
величину обесценения запасов, отнесённую на расходы;
результат обесценения основных средств или его восстановления, который формирует доходы или расходы;
величину оценочного обязательства, признанную в расходах.
Вторая группа — операции, которые формируют совокупный финансовый результат, но не включаются в чистую прибыль. Сюда относятся налоговые эффекты по результатам переоценки внеоборотных активов (если они не попали в чистую прибыль), а также по курсовым разницам при пересчёте стоимости активов и обязательств по международным сделкам.
Третья группа — операции, которые относятся напрямую на капитал. В этой категории — корректировка входящего остатка нераспределённой прибыли из-за ретроспективного изменения учётной политики, а также исправление существенной ошибки, выявленной уже после утверждения отчётности за соответствующий год.
Минфин уточнил и обозначение статьи в отчёте о финансовых результатах. Теперь налог на прибыль по операциям, которые формируют совокупный финансовый результат без включения в чистую прибыль, нужно показывать как статью, увеличивающую или уменьшающую чистую прибыль (убыток). Раньше формулировка была иной — она относилась к фактам, «не включаемым в бухгалтерскую прибыль (убыток)».