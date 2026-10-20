Для бухгалтера и собственника бизнеса эти цифры означают одно: источники покрытия дефицита смещаются в сторону тех, у кого есть что изъять. И ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые уже приняты или обсуждаются, это подтверждают.

Дефицит федерального бюджета за январь–сентябрь 2026 года составил 5 186 млрд рублей, или 17% от доходов. Если считать не в процентах от ВВП, как это делает Минфин, а от доходов, картина для налогоплательщика становится нагляднее: за девять месяцев государство потратило почти на пятую часть больше, чем заработало. И это не разовый разрыв — за 2025 год дефицит составлял 15% от доходов, за 2024-й — 9,4%.

Для бухгалтера и собственника бизнеса эти цифры означают одно: источники покрытия дефицита смещаются в сторону тех, у кого есть что изъять. И ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые уже приняты или обсуждаются, это подтверждают.

Что уже действует в 2026 году

В 2026 году ставки НДФЛ остались прежними (13 и 15%), но изменились правила определения базы и вычетов . Для бухгалтера важны несколько моментов:

Материальная помощь при рождении ребёнка. Не облагаемый НДФЛ и взносами порог повышен с 50 000 до 1 000 000 рублей . Это существенно снижает нагрузку на работодателя при выплатах молодым родителям.

Районные коэффициенты. Часть выплат исходя из среднего заработка, относящаяся к районным коэффициентам и процентным надбавкам, теперь включается в базу, облагаемую по ставке 13/15% . Для организаций в северных регионах это меняет расчёт.

Выигрыши в букмекерских конторах. Отменён порог в 15 000 рублей для определения базы. Теперь любой выигрыш свыше 4 000 рублей облагается НДФЛ . Если среди сотрудников есть увлекающиеся ставками — это стоит учесть при консультировании.

Для работающих родителей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 региональных прожиточных минимумов появился механизм возврата НДФЛ: налог за прошлый год пересчитают по ставке 6%, разницу вернут через Госуслуги, МФЦ или СФР .

Что предлагается с 2027 года (законопроект № 617-9)

Пока это не принятые нормы, но вектор уже виден. Минфин предложил объединить в единую налоговую базу зарплату, дивиденды, проценты по вкладам, доходы от продажи имущества и ценных бумаг, а затем применять к совокупному доходу прогрессивную шкалу 13–22% вместо нынешних 13–15% .

Важно для бухгалтера: это не новый налог на все вклады. Повышенная ставка коснётся только той части совокупного дохода, которая превышает пороги. По оценке Минфина, изменения затронут не более 6% населения с налогооблагаемыми доходами .

Для собственников бизнеса это означает, что личные финансовые решения (вывод дивидендов, продажа активов, размещение средств на вкладах) теперь нужно планировать с оглядкой на совокупную налоговую нагрузку. Как отметила эксперт «БухОбслуживание МАРТ» Елена Марченко, «срочно выводить средства или продавать активы только из-за новостных заголовков» не стоит — сначала нужно дождаться окончательных норм и переходных положений .

Что это значит для налогоплательщика

Для большинства сотрудников с зарплатой ниже среднего и без крупных пассивных доходов изменения будут незаметны. Минфин это прямо признаёт.

Для тех, у кого есть вклады, инвестиции, дивиденды или доходы от сдачи имущества, совокупная нагрузка может вырасти. И это не «заговор», а арифметика: дефицит в 17% от доходов нужно чем-то покрывать, и сырьевые доходы больше не закрывают разрыв в прежнем объёме.

Для бухгалтера практический вывод простой: следить за законопроектом № 617-9, но не паниковать раньше времени. Если он будет принят в предложенном виде — пересчитать налоговые прогнозы для собственников и ключевых сотрудников с пассивными доходами. Если нет — остаться в рамках действующих правил 2026 года, которые уже содержат достаточно изменений по вычетам, помощи при рождении и администрированию.

Источники: данные Минфина РФ о дефиците бюджета за январь–сентябрь 2026 года; Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ ; разъяснения УФНС ; законопроект № 617-9 ; разбор изменений по вкладам .