Переводы между своими счетами: почему фраза «это мои личные деньги» перестала защищать от доначислений

Что случилось
Семейная пара в Санкт-Петербурге организовала сеть вебкам-студий: оборудовала квартиры для платных онлайн-трансляций, наняла ведущих и администраторов. Зрители платили виртуальной валютой, а выручка шла мимо расчётных счетов — через иностранные платформы, криптовалюту и личные счета организаторов. Формально предпринимательница была зарегистрирована только с сентября 2021 года, а деятельность началась ещё в 2019-м. За 2019–2021 годы на её счета поступило 83,3 млн рублей при задекларированном доходе всего 2,8 млн, причём 2940 переводов на 35,3 млн рублей ушли в адрес 460 физических лиц — вероятно, выплаты ведущим.
Инспекция разделила поступления на два периода: до регистрации ИП и после. Для первого доначислила НДС и НДФЛ по общей системе (рассуждая, что незарегистрированная предпринимательская деятельность облагается как «обычный бизнес»), для второго — пересчитала упрощёнку. Три инстанции подряд встали на сторону налоговой, и 14 сентября 2026 года Верховный суд отказался передавать дело на пересмотр.
Почему объяснения не сработали
Предпринимательница выстроила классическую линию защиты: часть денег — её собственные переводы между своими счетами и картами, остальное — помощь и займы от родственников и знакомых. Логика выглядит безупречно: перевод самому себе не создаёт дохода, владельца денег ведь никто не менял. И в отрыве от контекста это правда: Минфин подтверждает, что перемещение денег со счёта ИП на его личную карту нового объекта обложения НДФЛ не порождает.
Но суд оценивает не название операции, а её реальное содержание. В этом деле объяснение «родственники» разбилось о проверку платёжеспособности: доходы людей, которые якобы передавали деньги, не позволяли им перечислять такие суммы, а подтверждающих документов не нашлось. Косвенно сработала и арифметика: если бизнес ежемесячно тратит деньги на аренду, персонал и оборудование, но показывает минимальную выручку, — возникает вопрос, за счёт чего он живёт.
Как налоговая доказывает скрытую выручку
Практика доначислений по личным картам давняя и хорошо отработанная. Инспекции объединяют несколько видов доказательств:
Показания покупателей. В деле о мицелии допросы физлиц подтвердили, что оплату за товар они перечисляли на личные карты сотрудников «по указанию представителей общества».
Несоответствие расходов и доходов. Расходы учтены в полном объёме, выручки нет — суды прямо называют это признаком скрытой реализации.
Документы, опровергающие легенду. Чеки с затёртыми реквизитами, переводы между супругами при отсутствии у одного из них иных доходов — всё это рассматривается как доказательство схемы, а не семейной финансовой помощи.
Характер поступлений. Регулярные суммы от множества разных отправителей без внятного назначения платежа. Критерии предпринимательской деятельности давно сформулированы: систематичность, взаимосвязанность сделок, устойчивые связи с контрагентами.
Важная оговорка: бремя доказывания всё-таки лежит на налоговой. Верховный суд ещё в Обзоре судебной практики № 2 (2015) указал, что факт получения облагаемого дохода должен доказывать именно налоговый орган, и есть дела, где доначисления на внесённые ИП личные средства отменяли именно из-за отсутствия доказательств. Но кейс 2026 года показывает: когда картина расходов и поступлений складывается в цельную схему, слова «это мои личные деньги» ничего не весят против выписок.
Где проходит граница
Не каждая поступившая сумма — доход. Не облагаются и не должны квалифицироваться как выручка: переводы между собственными счетами и картами, подарки и деньги от близких родственников, возврат займа (при договоре на бумаге), возврат за отменённую покупку. ФНС сама рекомендует писать в назначении платежа «перевод между своими счетами» — а вот формулировки «зарплата себе», «выручка», «доход» провоцируют вопросы, потому что ИП не может платить себе зарплату.
Риск включается там, где возникает экономическая выгода от деятельности: оплата услуг, аренды, систематическая продажа. При этом «безопасной суммы» не существует — даже небольшой платёж за услугу является доходом, а крупный подарок не становится доходом из-за размера.
Что меняется с 2027 года
Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1191451-8: Банк России начнёт передавать ФНС сведения о физлицах, чьи переводы похожи на доход от бизнеса. Критерии определят ЦБ и ФНС в межведомственных соглашениях; среди признаков риска называют регулярные поступления от разных людей, повторяющиеся суммы и объявления о продаже. Вокруг документа ходит цифра 2,4 млн рублей в год — но это лимит самозанятых, а не граница безопасности: налоговые обязанности могут возникнуть и при меньших суммах, если деятельность систематическая.
Цена просчёта растёт: доначисленный НДФЛ по прогрессивной шкале (13–22%), НДС — для незарегистрированных предпринимателейpractice по общим правилам, плюс пени и штраф 20–40%. При этом параллельно ужесточился и банковский контроль: с 1 июня 2025 года Росфинмониторинг может приостанавливать подозрительные переводы на срок до 10 дней.
Разделяйте потоки. Выручка — на расчётный счёт, личные траты — переводом с него на личную карту. Сам перевод налога не создаёт, но создаёт прозрачную картину.
Документируйте «недоходные» поступления. Договор займа, расписка, доказательства платёжеспособности дарителя — то, что в деле Соколовой стало бы контраргументом, если бы существовало.
Не полагайтесь на формулировки. Назначение платежа «перевод между своими счетами» помогает объяснить операцию, но не меняет её реальный смысл.
Держите выручку и расходы в одной системе. Главный урок дела: инспекция анализирует бизнес целиком, и расхождение «тратим много — декларируем мало» красноречивее любых документов.
Суть проста: налоговая давно смотрит не на счета, а на экономику человека. Переводы между своими счетами остаются законными — но когда они соседствуют с оборотами в десятки миллионов и расходами, которые ничем не обеспечены, суд перестаёт их видеть.