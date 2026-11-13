Переводы между своими счетами: почему фраза «это мои личные деньги» перестала защищать от доначислений

Что случилось

Семейная пара в Санкт-Петербурге организовала сеть вебкам-студий: оборудовала квартиры для платных онлайн-трансляций, наняла ведущих и администраторов. Зрители платили виртуальной валютой, а выручка шла мимо расчётных счетов — через иностранные платформы, криптовалюту и личные счета организаторов. Формально предпринимательница была зарегистрирована только с сентября 2021 года, а деятельность началась ещё в 2019-м. За 2019–2021 годы на её счета поступило 83,3 млн рублей при задекларированном доходе всего 2,8 млн, причём 2940 переводов на 35,3 млн рублей ушли в адрес 460 физических лиц — вероятно, выплаты ведущим.

Инспекция разделила поступления на два периода: до регистрации ИП и после. Для первого доначислила НДС и НДФЛ по общей системе (рассуждая, что незарегистрированная предпринимательская деятельность облагается как «обычный бизнес»), для второго — пересчитала упрощёнку. Три инстанции подряд встали на сторону налоговой, и 14 сентября 2026 года Верховный суд отказался передавать дело на пересмотр.